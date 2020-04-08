Если заторы на границе с Литвой не уменьшатся, эстонское молоко придется вылить

Примерно четверть эстонского молока идет на экспорт, и одними из крупнейших покупателей являются литовские предприятия пищевой промышленности, пишет RusERR. В последние недели на границе Латвии с Литвой из-за дополнительных проверок и санитарной экспертизы стали образовываться большие заторы, которые ставят под угрозу не только транспортировку молока, но и вообще всю работу эстонских ферм, ведь молоко — продукт скоропортящийся.

Эстонские животноводы усматривают за происходящим на границе стремление Литвы поддержать своих фермеров.

Если очереди на литовской границе не уменьшатся в ближайшие дни, часть молока придется просто выливать, поскольку достаточных мощностей для его переработки в Эстонии нет.

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