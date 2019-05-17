Если вы поедете в эти страны с эстонскими водительскими правами, у вас будут большие проблемы(6)
В Европе все в порядке, но что, если путь лежит дальше?
В Европе все в порядке, но что, если путь лежит дальше?
С Европой все просто. Выданные в стране Евросоюза водительские права признают везде в Евросоюзе.
Но что, если путь лежит в страну, которая не является членом Евросоюза?
На домашней странице Департамента шоссейных дорог видно, что самые распространенные рассматривающие формы водительских прав и взаимное признание конвенции — это Женевская конвенция о дорожном движении 1949 года и Венская конвенция о дорожном движении 1968 года.
Эстония из этих двух присоединилась только к Венской конвенции о дорожном движении 1968 года. Таким образом, эстонские водительские права действуют в странах Евросоюза и в присоединившихся к Венской конвенции странах.
Какие же страны не входят в список? Полный список присоединившихся вы увидите ЗДЕСЬ, но маленький обзор: большинство стран Африки не признает эстонские водительские права, а также Китай, США, Индия, Канада и многие другие.
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