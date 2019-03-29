Если ваш ребенок летом где-то подрабатывал: как вернуть уплаченный им подоходный налог?

Заведующая отделом налогов Налогово-таможенного департамента Эвелин Лийвамяги объясняет, что и у ребенка есть право подать декларацию — просто за ребенка ее подает и подтверждает родитель.

Что касается налогообложения, то доход частного лица облагается одинаково вне зависимости от его возраста. Если работник является несовершеннолетним, работодатель все равно обязан предоставлять данные в налоговой декларации, даже если доход ребенка составил меньше необлагаемого минимума в 500 евро.

Для того, чтобы при налогообложении дохода ребенка необлагаемый доход можно было бы учесть уже в течение года, его работодатель должен подать заявление о необлагаемом доходе.

Если доход ребенка не превысил 500 евро в месяц, а работодатель подал заявление о необлагаемом доходе, то с выплачиваемой ребенку зарплаты не будет удерживаться подоходный налог. Если же заявление не было подано, то работодателю придется выплатить налог с зарплаты в полной мере. В таком случае необлагаемый доход будет учтен и возвращен лишь когда будет подана декларация о доходах ребенка.

Если у несовершеннолетнего лица есть право дигитальной подписи, то он может сам подать декларацию о доходах в э-среде. Если же такого права нет, то декларацию подает на бумаге и подписывает его родитель. Если работодатель вовремя представил данные, то они уже будут отражены в декларации. Если же ребенок получил доход, в отношении которого не занесены данные, то родителю нужно внести их самостоятельно.