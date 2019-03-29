29.03.2019, 18:48

Если ваш ребенок летом где-то подрабатывал: как вернуть уплаченный им подоходный налог?

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rus.delfi.ee
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Если ваш ребенок летом где-то подрабатывал: как вернуть уплаченный им подоходный налог?
Bianca Mikovitš

"Мой 14-летний ребенок в летние каникулы прошлого года работал где-то в течение месяца, за что получал от работодателя зарплату. Как в случае несовершеннолетнего можно запросить возврат переплаченного подоходного налога? Детям же не предусмотрена отдельная налоговая декларация", — интересуется читатель Maaleht.

Заведующая отделом налогов Налогово-таможенного департамента Эвелин Лийвамяги объясняет, что и у ребенка есть право подать декларацию — просто за ребенка ее подает и подтверждает родитель.

Что касается налогообложения, то доход частного лица облагается одинаково вне зависимости от его возраста. Если работник является несовершеннолетним, работодатель все равно обязан предоставлять данные в налоговой декларации, даже если доход ребенка составил меньше необлагаемого минимума в 500 евро.

Для того, чтобы при налогообложении дохода ребенка необлагаемый доход можно было бы учесть уже в течение года, его работодатель должен подать заявление о необлагаемом доходе.

Если доход ребенка не превысил 500 евро в месяц, а работодатель подал заявление о необлагаемом доходе, то с выплачиваемой ребенку зарплаты не будет удерживаться подоходный налог. Если же заявление не было подано, то работодателю придется выплатить налог с зарплаты в полной мере. В таком случае необлагаемый доход будет учтен и возвращен лишь когда будет подана декларация о доходах ребенка.

Если у несовершеннолетнего лица есть право дигитальной подписи, то он может сам подать декларацию о доходах в э-среде. Если же такого права нет, то декларацию подает на бумаге и подписывает его родитель. Если работодатель вовремя представил данные, то они уже будут отражены в декларации. Если же ребенок получил доход, в отношении которого не занесены данные, то родителю нужно внести их самостоятельно.

В случае если у родителя или опекуна есть два или больше ребенка, то у него есть право учесть дополнительный не облагаемый налогом доход в 1848 евро начиная со второго ребенка. Если ребенок получал зарплату или другой облагаемый налогом доход, то родителю нужно указать эт ов декларации, и необлагаемый доход родители уменьшится соответсвенно доходу ребенка

Срок подачи налоговых деклараций — 1 апреля.

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