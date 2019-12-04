Если расходы на льготные лекарства превысили 100 евро, можно получить дополнительную компенсацию

По словам эксперта отдела лекарственных средств и медицинского оборудования Больничной кассы Арго Ауга, нынешняя система компенсаций учитывает тех людей, которые тратят более ста евро в год на обязательное софинансирование льготных лекарств. Такие люди смогут до конца года получить дополнительную компенсацию, сказал Ауг в интервью Vikerraadio.
Размер дополнительной компенсации зависит от суммы собственного софинансирования, которую должен заплатить пациент.
"По состоянию на вторник, 3 декабря, в Эстонии насчитывается около 120 000 человек, которые в этом году уже перешли этот порог и получают дополнительные льготы на лекарства", — сказал он.
Узнать сумму самофинансирования, заплаченную за льготные лекарства, можно на портале eesti.ee или позвонив по инфотелефону Больничной кассы.
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