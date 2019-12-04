04.12.2019, 21:55

Если расходы на льготные лекарства превысили 100 евро, можно получить дополнительную компенсацию

 (3)
EST 5
Odavnevad ravimid
Foto on illustreerivFoto: Andres Putting

Жители Эстонии, у которых сумма расходов на льготные лекарства (доля самофинансирования) в этом году превысила сто евро, до конца года смогут покупать лекарства по более низким ценам, пишет rus.err.ee.

По словам эксперта отдела лекарственных средств и медицинского оборудования Больничной кассы Арго Ауга, нынешняя система компенсаций учитывает тех людей, которые тратят более ста евро в год на обязательное софинансирование льготных лекарств. Такие люди смогут до конца года получить дополнительную компенсацию, сказал Ауг в интервью Vikerraadio.

Размер дополнительной компенсации зависит от суммы собственного софинансирования, которую должен заплатить пациент.

"По состоянию на вторник, 3 декабря, в Эстонии насчитывается около 120 000 человек, которые в этом году уже перешли этот порог и получают дополнительные льготы на лекарства", — сказал он.

Узнать сумму самофинансирования, заплаченную за льготные лекарства, можно на портале eesti.ee или позвонив по инфотелефону Больничной кассы.

Читайте также: