Если работник не может трудиться удаленно, обязан ли работодатель платить ему за период самоизоляции среднюю зарплату?

Читатель спрашивает: "Мой работник сообщил, что вместе с ребенком во время школьных каникул будет находиться в стране, по возвращению откуда он должен пребывать в самоизоляции. У работника нет возможности работать удаленно. Должен ли я платить ему за время самоизоляции среднюю зарплату?

Отвечает Меэли Мийдла-Ванаталу, заместитель гендиректора Инспекции труда.

Так как речь идет не о препятствии к выполнению работы, которое зависит от работодателя, а об осознанном решении самого работника, то за это время работодатель, исходя из Закона о трудовом договоре, платить зарплату не обязан.

Следуя действующему в трудовых отношениях принципу учета взаимных интересов, работодатель может:

1. Заранее информировать всех работников, что в случае, если они во время школьных каникул решат поехать за рубеж, то им нужно самим проверить, какие требования действуют по возвращении в Эстонию. Самую свежую информацию всегда можно найти на интернет-страничке Министерства иностранных дел.

2. Выяснить у работника, поедет ли он во время отпуска за границу. У работодателя в целях защиты здоровья других сотрудников и воспрепятствования распространению вируса есть право получить от работника информацию, будет ли он находится во время отпуска за рубежом. В нынешней ситуации в контексте Закона о трудовом договоре этот интерес считается обоснованным.

3. Следует обязательно объяснить работникам, что в свете рекомендации Департамента здоровья избегать по возможности поездок за границу решение работника всё-таки поехать за рубеж повлечет обязанность самоизоляции. При этом работник должен учитывать, что за период нахождения дома работодатель зарплату (как правило) ему платить не будет.

4. Работодатель всегда может взвесить дополнительные возможности и провести с работником переговоры с тем, чтобы тот взял на период самоизоляции, к примеру, дни неиспользованного отпуска (однако ни одна из сторон не может этого требовать, это может происходить только по соглашению сторон или на основании утвержденного графика отпусков). В случае суммированного учета рабочего времени есть, например, возможность, чтобы работника не ставить в рабочий график на время самоизоляции, а сделать для него дополнительную нагрузку в последующий период (при этом соблюдая предусмотренные законом требования относительно времени отдыха).