Еще три эстонские компании станут вскоре продавать свои товары в интернет-среде

Luminor с партнерами в апреле инициировали проект, в рамках которого трём отечественным предприятиям будет оказана поддержка в создании онлайн-канала торговли и интернет-магазина. Заявки были получены от 91 местного предприятия, из которых были отобраны компания Falcon Japan OÜ, управляющая сетью ресторанов японской кухни под маркой Tokumaru, пярнуское недоходное объединение творческих людей — малых предпринимателей Maarja-Magdaleena Gild MTÜ и фирма Luxveg OÜ из Тартумаа, основной деятельностью которой является выращивание микроспеций и микротрав, съедобных цветов и мини-овощей.

Руководитель партнёрских отношений Luminor Кристьян Ясинский, сказал, что около ста компаний, работающих в самых разных областях, в короткие сроки откликнулись на призыв. ”Большая часть кандидатов — местные компании, работающие в разных уездах. Мы выбрали три компании с различными профилями, которые смогут извлечь наибольшую выгоду из наших знаний и навыков”, — сказал он.

Эркки Пунг, основатель партнёра проекта, креативного агентства Sviiter, сказал, что в дополнение к сфере деятельности и бизнес-потребностям, каждая компания также рассматривалась с точки зрения необходимости создания интернет-магазина с нуля или развития существующих решений. Кроме того, была оценена рыночная ситуация компании, готовность успешно внедрить решение онлайн-продаж после кризиса и то, как компания использовала свой брендинг в текущей деятельности.

В ближайшие три недели Luminor в сотрудничестве с агентствами цифрового маркетинга и разработчиками платформ электронной коммерции поможет отобранным компаниям создать и настроить онлайн-каналы, необходимые для продаж.