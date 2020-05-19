19.05.2020, 17:09

Еще одно крупное сокращение: легендарный таллиннский отель сокращает треть работников


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Tallinna vaated
Tallinna vaatedFoto: Vallo Kruuser

Компания AS Sokotel, оперирующая гостиницей Original Sokos Hotel Viru, начала переговоры с Профсоюзом работников сферы обслуживания и торговли Эстонии (Eesti Teenindus- ja Kaubandustöötajate Ametiühing) по поводу коллективного сокращения. С 1 июля планируется сократить треть работников гостиницы - это почти 70 человек.

По словам исполнительного директора Original Sokos Hotel Viru Клауса Эка, причиной сокращения является нынешняя экономическая ситуация.

"Из-за эпидемии коронавируса продажи с середины марта упали на 99%", - сказал Эк.
Он отметил оперативную поддержку отеля Viru со стороны государства в апреле и мае, что позволило смягчить финансовые проблемы. Но этой денежной помощи недостаточно, чтобы сохранить всех работников.

"По сегодняшним прогнозам, в краткосрочной и среднесрочной перспективе туризм не восстановится в прежних объемах", - пояснил управляющий. В отдаленной перспективе у компании есть планы на расширение в Эстонии.

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Даже при восстановлении свободного передвижения туристов из Финляндии гостиница Viru прогнозируют уменьшение к концу года оборота на 40-60%. Это означает миллионные убытки.
"К сожалению, мы должны принять болезненные для наших работников решения, но другой возможности нет", - сказал Эк.

Переговоры с профсоюзами продлятся две недели, затем AS Sokotel известит о коллективном сокращении Кассу по безработице. В конце июня работники должны будут получить сообщения о сокращении.

Число работников AS Sokotel до последнего времени составляло 222 человека.

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