Еще одна торговая сеть будет выдавать наличные из касс магазинов
С конца мая Swedbank в сотрудничестве с торговой сетью Meie Toidukaubad предлагает услугу выдачи наличных из касс магазинов. За один раз можно снять от 5 до 100 евро.
С конца мая Swedbank в сотрудничестве с торговой сетью Meie Toidukaubad предлагает услугу выдачи наличных из касс магазинов. За один раз можно снять от 5 до 100 евро.
Снятие наличных в кассе похоже на пользование банкоматом: клиент перед оплатой покупок называет кассиру сумму наличных, которую он хочет снять, и вводит на платёжном терминале PIN-код своей карточки. После этого продавец выплачивает заказанную сумму из кассы магазина, и эта сумма снимается с банковского счёта клиента.
Минимальная сумма снятия составляет 5, а максимальная — 100 евро. Промежуточные, доступные к снятию суммы имеют шаг в 5 евро, то есть снять можно также 10, 15 и 20 евро. Для снятия наличных требуется сделать покупку минимум на один евро, которая оплачивается банковской карточкой. Пользоваться услугой могут все клиенты Swedbank, а также клиенты других эстонских и зарубежных банков, если эти банки поддерживают подобные операции. При снятии наличных взимается плата за услугу в размере 0,25 евро.
По словам руководителя торговой сети Рейна Рейнвеэ, новую систему люди ждали с нетерпением. Особенно в сельской местности. ”Сейчас всё больше людей перемещаются по Эстонии. Причина с одной стороны в росте благосостояния, но и в том, что в сельские районы пошли инвестиции. Мы хотим, чтобы жизнь клиентов становилась комфортнее”, — добавил Рейнвеэ.
Директор подразделения услуг для клиентов Swedbank Эде Раагметс сказала, что хотя банкинг становится всё более дигитальным, потребность в наличных деньгах исчезнет не скоро. "Вдобавок к сети банкоматов мы уделяем внимание и другим возможностям сотрудничества, которые позволяют донести услугу по выдаче наличных до возможно большего числа людей по всей Эстонии. Мы с готовностью сотрудничаем со своими партнёрами. Хотим, чтобы наличные были доступны людям именно там, где они совершают свои повседневные покупки. Особенно актуальной эта услуга становится летом, когда люди в отпусках, и активно перемещаются по Эстонии", — отметила она.
Пока наличные можно снимать примерно в половине магазинов сети Meie Toidukaubad, но постепенно услуга выдачи наличных будет распространена на все магазины сети. Всего в этой торговой сети 69 магазинов.
Уже сейчас в сотрудничестве со Swedbank наличные выдают магазины Coop и Grossi, а также сеть заправок Olerex. В ближайшее время круг партнеров расширится.
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