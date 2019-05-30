Еще одна торговая сеть будет выдавать наличные из касс магазинов

Снятие наличных в кассе похоже на пользование банкоматом: клиент перед оплатой покупок называет кассиру сумму наличных, которую он хочет снять, и вводит на платёжном терминале PIN-код своей карточки. После этого продавец выплачивает заказанную сумму из кассы магазина, и эта сумма снимается с банковского счёта клиента.

Минимальная сумма снятия составляет 5, а максимальная — 100 евро. Промежуточные, доступные к снятию суммы имеют шаг в 5 евро, то есть снять можно также 10, 15 и 20 евро. Для снятия наличных требуется сделать покупку минимум на один евро, которая оплачивается банковской карточкой. Пользоваться услугой могут все клиенты Swedbank, а также клиенты других эстонских и зарубежных банков, если эти банки поддерживают подобные операции. При снятии наличных взимается плата за услугу в размере 0,25 евро.

По словам руководителя торговой сети Рейна Рейнвеэ, новую систему люди ждали с нетерпением. Особенно в сельской местности. ”Сейчас всё больше людей перемещаются по Эстонии. Причина с одной стороны в росте благосостояния, но и в том, что в сельские районы пошли инвестиции. Мы хотим, чтобы жизнь клиентов становилась комфортнее”, — добавил Рейнвеэ.