30.01.2020, 13:50

Еще одна эстонская платформа "народного инвестирования" приказала долго жить. Люди сотнями обращаются в полицию

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Тоомас Рандло
EST
Еще одна эстонская платформа "народного инвестирования" приказала долго жить. Люди сотнями обращаются в полицию
Ekraanitõmmis

На этой неделе полиция возбудила уголовное дело в отношении инвестиционной платформы Envestio по статье об инвестиционном мошенничестве.

В связи с данной платформой в Департамент полиции и погранохраны обратились сотни инвесторов, потерявших свои деньги. Как сообщил представитель Центральной криминальной полиции Лехо Лаур, сейчас идет обработка заявлений и совместная работа с другими ведомствами, которым поступали заявления. ”Нам известно, что людей, которые инвестировали средства на платформе, больше, так что количество обращений может вырасти”, — отметил он.

Сайт Envestio прекратил работу 21 января. До этого платформа занималась предоставлением займов предприятиям, и инвесторы могли вложить в это свои деньги. Согласно обещаниям, производительность должна была составить до 22% в год.

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Согласно информации, размещенной на сайте до закрытия, всего на платформе было более 13 000 инвесторов. В качестве процентов было выплачено более 2,3 млн евро, а инвестировано в общей сложности 30,8 млн евро.

По словам Лаура, сейчас первостепенной задачей является выяснить причину закрытия портала: связано ли это с рисками реализации инвестиций, либо речь идет о мошенничестве, когда портал изначально создавался с целью обмануть людей. ”Также важно установить круг лиц, связанных с платформой, и выяснить, где было совершено преступление: в Эстонии или другой стране”, — отметил он.

Представитель полиции добавил, что инвесторы платформы всерьез обеспокоены судьбой своих вложений. Несмотря на то, что бюро по расследованию экономических преступлений делает все, чтобы определить траекторию движения денег, в случае с международным мошенничеством не все так просто. ”К сожалению, в случае международного мошенничества преступники, как правило, очень быстро перебрасывают деньги между разными счетами, пока в итоге не выведут их в виде наличных. В этих случаях вероятность вернуть деньги ничтожно мала”, — признал Лаур.

Envestio SI OÜ была основана в феврале 2018 года по адресу Ряннаку пст, 12, где зарегистрировано еще около 700 фирм. Владельцем предприятия числится литовская фирма SIA Marlin Invest, основанная в марте прошлого года. В прошлом году на балансе у Envestio было 5,4 млн евро, прибыль составила 97 000 евро.

Проблемы у платформы начались в конце прошлого года. В начале декабря Envestio сообщила, что ее приобрел немецкий инвестор Аркадий Ганзин, а новым директором по операциям стал Эдуард Ритсманн. Это насторожило инвесторов и они стали выводить свои деньги. Envestio отреагировала на это в середине января, сообщив, что из-за паники Ритсманн возвращает кресло своему предшественнику Евгению Кукину. Envestio подчеркивала, что нельзя проводить параллель между ними и Kuetzal, поскольку в Envestio работают профессионалы и фирма корректно платит налоги. А уже 21 января Envestio не стало.

По данным полиции, Envestio SI OÜ и Kuetzal OÜ между собой не связаны. Жители Эстонии могут составить заявление на сайте департамента. Из-за рубежа заявления принимаются по адресу ppa@politsei.ee.

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