Еще одна эстонская платформа "народного инвестирования" приказала долго жить. Люди сотнями обращаются в полицию

В связи с данной платформой в Департамент полиции и погранохраны обратились сотни инвесторов, потерявших свои деньги. Как сообщил представитель Центральной криминальной полиции Лехо Лаур, сейчас идет обработка заявлений и совместная работа с другими ведомствами, которым поступали заявления. ”Нам известно, что людей, которые инвестировали средства на платформе, больше, так что количество обращений может вырасти”, — отметил он.

Сайт Envestio прекратил работу 21 января. До этого платформа занималась предоставлением займов предприятиям, и инвесторы могли вложить в это свои деньги. Согласно обещаниям, производительность должна была составить до 22% в год.

Согласно информации, размещенной на сайте до закрытия, всего на платформе было более 13 000 инвесторов. В качестве процентов было выплачено более 2,3 млн евро, а инвестировано в общей сложности 30,8 млн евро.

По словам Лаура, сейчас первостепенной задачей является выяснить причину закрытия портала: связано ли это с рисками реализации инвестиций, либо речь идет о мошенничестве, когда портал изначально создавался с целью обмануть людей. ”Также важно установить круг лиц, связанных с платформой, и выяснить, где было совершено преступление: в Эстонии или другой стране”, — отметил он.