Еще одна эстонская платформа "народного инвестирования" приказала долго жить. Люди сотнями обращаются в полицию

Представитель полиции добавил, что инвесторы платформы всерьез обеспокоены судьбой своих вложений. Несмотря на то, что бюро по расследованию экономических преступлений делает все, чтобы определить траекторию движения денег, в случае с международным мошенничеством не все так просто. ”К сожалению, в случае международного мошенничества преступники, как правило, очень быстро перебрасывают деньги между разными счетами, пока в итоге не выведут их в виде наличных. В этих случаях вероятность вернуть деньги ничтожно мала”, — признал Лаур.
Envestio SI OÜ была основана в феврале 2018 года по адресу Ряннаку пст, 12, где зарегистрировано еще около 700 фирм. Владельцем предприятия числится литовская фирма SIA Marlin Invest, основанная в марте прошлого года. В прошлом году на балансе у Envestio было 5,4 млн евро, прибыль составила 97 000 евро.
Проблемы у платформы начались в конце прошлого года. В начале декабря Envestio сообщила, что ее приобрел немецкий инвестор Аркадий Ганзин, а новым директором по операциям стал Эдуард Ритсманн. Это насторожило инвесторов и они стали выводить свои деньги. Envestio отреагировала на это в середине января, сообщив, что из-за паники Ритсманн возвращает кресло своему предшественнику Евгению Кукину. Envestio подчеркивала, что нельзя проводить параллель между ними и Kuetzal, поскольку в Envestio работают профессионалы и фирма корректно платит налоги. А уже 21 января Envestio не стало.
По данным полиции, Envestio SI OÜ и Kuetzal OÜ между собой не связаны. Жители Эстонии могут составить заявление на сайте департамента. Из-за рубежа заявления принимаются по адресу ppa@politsei.ee.
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