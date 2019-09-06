06.09.2019, 19:37
Еще одна авиакомпания уходит с линии Таллинн - Лондон. На сей раз известный лоукостер
Авиакомпания Wizz Air прекратит полеты на линии Таллинн - Лондон, которую венгерский авиаперевозчик открыл минувшей осенью.
Авиакомпания Wizz Air прекратит полеты на линии Таллинн - Лондон, которую венгерский авиаперевозчик открыл минувшей осенью.
Без сомнений, это плохая новость для путешественников, поскольку Wizz Air предлагала очень выгодные цены, иногда от 10 евро в один конец.
Таллиннский аэропорт в своем сообщении приводит слова представителя Wizz Air, который сказал, что решающим обстоятельством при принятии решения о закрытии линии стала заполняемость рейсов - она не отвечала ожиданиям авакомпании.
Купивших билеты авиапассажиров известят и предложат альтернативный вариант.
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