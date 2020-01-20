Еще один эстонский работодатель переходит на четырехдневную рабочую неделю. Зарплата работников от этого не уменьшится

Пятый день недели называют днем развития работника. Обычно это пятница, но иногда может быть и четверг.

Для действующей более 18 лет организации это показалось логичным шагом еще и потому, что EANK уже долгое время использует гибкое рабочее время, позволяя свои работникам работать преимущественно из дома.

Новый трудовой распорядок начал действовать с первой полной недели января для исполнительной команды организации, которая состоит из шести человек. Руководство у них работает на добровольной основе, их основная работа в других местах, но и руководство должно в своей работе учитывать, что у исполнительной команды теперь другая организация труда.

В то же время объединение через свой опыт хочет придумать, как могли бы и их члены, всего 188 молодежных центров по всей Эстонии, использовать эту модель. Но ее более широкое применение зависит, прежде всего, то того, насколько работодатели молодежных работников готовы ее позволить, поскольку центры работают на очень разных основаниях — кто-то напрямую в подчинении у местного самоуправления, кто-то действует как некоммерческое объединение или вообще на каком-нибудь другом основании.

Поскольку организация называет пятый день недели днем развития, также картографируется, что работники в этот день делают. Они создали в Google Drive такую форму, куда каждый работник может записывать о своем дне развития те открытия о себе, которые он замечает.