Еще один эстонский интернет-магазин оставил клиентов без товара и денег

Случаи у всех покупателей схожи: с середины февраля по начало июня они заказывали через интернет магазин GB Ühistellimused (GirlyBoutique) товар, в некоторых случаях оплачивали и доставку, но так ничего не получили. Уплаченных денег магазин тоже не вернул.

Клиенты покупали в магазине одежду и обувь, суммы фигурируют от 19 до 50 евро.

Комиссия по потребительским спорам рассмотрела эти 13 дел и приняла решение в пользу покупателей, поскольку продавец не выполнил условия договора купли-продажи.

Ни по одному случаю магазин GB Ühistellimused (компания Deimy OÜ) своих пояснений комиссии не представил.

Фирма была основана полтора года назад, в апреле 2019 года. Она зарегистрирована в селе Албу (Ярвамаа). Так как компания относительно новая, в Коммерческом регистре не видно, есть ли у нее налоговая задолженность.