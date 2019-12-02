Еще на шаг ближе: проект Закона о пенсионной реформе прошел первое чтение

Оппозиция в лице социал-демократов и представителей Партии Реформ ходатайствовали о прекращении производства, но за это предложение проголосовали лишь 40 депутатов из 101.

По словам председателя социал-демократов Индрека Саара, который выступил от лица оппозиции, пенсионный план коалиции представляет для Эстонии серьезную опасность.

”Отмена обязательности второй ступени приведет к массовому растранжириванию пенсионных накоплений, собиравшихся на протяжении 17 лет. В результате очень многие люди в старости окажутся в полной нищете. Помимо этого, бессмысленный слом пенсионной системы поломает и жизнь наших детей, которым придется оплачивать нынешнее бесчинство”, — отметил Саар.

Свою речь Индрек Саар завершил необычно, выстрелив в зале из хлопушки c золотыми блестками, чтобы проиллюстрировать выступление. ”Ответственные люди не забирают у детей из свиньи-копилки накопленные деньги и не устраивают на них пир. Сегодняшнее правительство ослеплено сиюминутным блеском золота, а расплачиваться за всю эту вакханалию придется нашим детям”, — подчеркнул Индрек Саар.