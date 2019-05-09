Еще два человека получили подозрение по дело об отмывании денег в эстонском отделении Danske Bank

Прокуратура сообщила, что подозрения предъявлены Анне Колло и Елене Корнетт. Они занимались индивидуальным банковским обслуживанием в отделе для нерезидентов Danske Bank.

Прокуратура не подтвердила, но и не опровергла, информацию насчет ареста их имущества.