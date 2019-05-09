09.05.2019, 18:40
Еще два человека получили подозрение по дело об отмывании денег в эстонском отделении Danske Bank
В рамках уголовного дела Dankse Bank еще двму бывшим сотрудникам предъявлены подозрения.
В рамках уголовного дела Dankse Bank еще двму бывшим сотрудникам предъявлены подозрения.
Прокуратура сообщила, что подозрения предъявлены Анне Колло и Елене Корнетт. Они занимались индивидуальным банковским обслуживанием в отделе для нерезидентов Danske Bank.
Прокуратура не подтвердила, но и не опровергла, информацию насчет ареста их имущества.
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