13.12.2020, 18:33

ЕС выделил Грузии 380 млн евро для борьбы с коронавирусом


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Borjomi ja Kutaisi
Borjomi ja KutaisiFoto: Marit Oimet

Средства мобилизованы в рамках пакета Team Europe, запущенного ЕС в поддержку стран-партнеров на фоне борьбы с пандемией. Часть суммы предоставлена Грузии в виде гранта, а часть — в виде льготного кредита.

Евросоюз с марта 2020 года выделил Грузии в рамках проекта Team Europe 1,5 млрд лари (около 380 млн евро) для содействия в борьбе с последствиями пандемии коронавируса, сообщил глава представительства ЕС в Грузии Карл Хартцелл. "Почти две трети этой суммы предоставлено в виде гранта, а остальная часть - в виде максимально льготного кредита", - сказал он в видеоинтервью, выложенном на сайте представительства ЕС в Грузии в воскресенье, 13 декабря.

Как отметил Хартцелл, это один из самых крупных пакетов помощи, предоставленных ЕС какой-либо из стран в расчете на душу населения. Это, по его словам, говорит о крепкой солидарности ЕС с Грузией на фоне нынешнего кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

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Хартцелл сообщил, что помощь ЕС Грузии будет распределена по четырем основным направлениям. "Более половины средств будет израсходовано на поддержку усилий правительства Грузии по преодолению кризиса из-за COVID-19, включая реализацию антикризисного экономического плана и финансирование надлежащего функционирования правительства. Для этого мы уже перечислили Грузии большую часть кредита в 100 млн евро", - сказал глава представительства ЕС.

Укрепление системы здравоохранения Грузии

Карл Хартцелл отметил, что помощь со стороны ЕС напрямую направлена на укрепление системы здравоохранения Грузии. Речь идет, в частности, об обеспечении Грузии медицинским оборудованием и обучении ее медперсонала. В то же время особое внимание уделяется прямой поддержке групп населения, наиболее сильно пострадавших во время кризиса.

Глава представительства ЕС также указал, что усилия Евросоюза направлены и на поддержку экономической устойчивости и восстановление экономики Грузии. Это, по его словам, будет оставаться одной из основных задач еще долгое время. Как сообщил Хартцелл, Евросоюзом выделено почти 250 млн лари для облегчения доступа предприятий к кредитам, а также гранты в таких сферах, как сельское хозяйство, туризм и профобразование по всей Грузии.

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