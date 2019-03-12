ЕС приостановил полеты Boeing 737 MAX 8

Об этом сообщило во вторник Европейское агентство авиационной безопасности (EASA), передает ТАСС.

Авиакатастрофы в Эфиопии и Индонезии

Самолет Boeing 737 Max 8 упал вскоре после вылета из столицы Эфиопии 10 марта. Погибли все 149 пассажиров и 8 членов экипажа. Из-за авиакатастрофы Китай, Индонезия и Сингапур приостановили использование самолетов этого типа.

В октябре 2018 года в Индонезии потерпел крушение самолет того же типа. Воздушное судно индонезийской авиакомпании Lion Air летело из Джакарты в Панкалпинанг, связь с самолетом была потеряна через 13 минут после взлета. На борту находились 181 пассажир и 8 членов экипажа.