18.01.2020, 09:50

ЕС планирует перенаправить грузопотоки с шоссейных дорог на железнодорожные пути


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Veokid
VeokidFoto: Kenno Soo

Одной из главных целей опубликованного Европейской комиссией ”Зеленого соглашения” (The European Green Deal) является перенаправление значительной части автомобильных грузоперевозок, составляющих 75% европейских грузопотоков, на железнодорожные и морские пути, что означает для Эстонии необходимость дальнейших усилий по развитию железнодорожного сектора.

По словам министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, в свете ”Зеленого соглашения” важную роль в поддержании конкурентоспособности нашей экономики играет улучшение железнодорожного сообщения. ”Без Rail Baltic мы довольно быстро оказались бы в экономической изоляции, поскольку в соответствии с будущей политикой ЕС грузы будут активно перенаправляться с шоссейных дорог”, — сказал Аас. Он добавил, что упомянутое соглашение означает и одобрение планов по электрификации существующих железных дорог, а также потенциальные возможности дополнительного финансирования железнодорожного сектора.

””Зеленое соглашение” Европейского союза подтверждает, что предпринятые правительством шаги по достижению климатической нейтральности и планируемые инвестиции в железные дороги стали началом движения в правильном направлении”, — добавил министр.

Аас подчеркнул, что, например, Германия сообщила на этой неделе об инвестициях в размере 86 миллиардов евро в сеть железных дорог в течение 10-летнего периода. Также министр транспорта Германии Андреас Шойер отметил, что грядет железнодорожное десятилетие.

”Путешествия авиатранспортом являются сейчас для людей самым привлекательным способом преодолевать большие расстояния, но появляется все больше планов по созданию преимуществ для железнодорожного движения, поскольку последнее наносит намного меньший вред окружающей среде”, — заметил Аас.

Транспорт составляет четверть источников парниковых газов во всем Европейском союзе, и эта доля продолжает расти. Для достижения климатической нейтральности к 2050 году необходимо сократить количество связанных с транспортом выхлопных газов на 90%. Эта цель не должна быть достигнута только за счет шоссейного транспорта. Климатической нейтральности необходимо добиваться за счет общего вклада всех транспортных секторов: шоссейного, железнодорожного, авиационного и водного.

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