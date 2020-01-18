ЕС планирует перенаправить грузопотоки с шоссейных дорог на железнодорожные пути

По словам министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, в свете ”Зеленого соглашения” важную роль в поддержании конкурентоспособности нашей экономики играет улучшение железнодорожного сообщения. ”Без Rail Baltic мы довольно быстро оказались бы в экономической изоляции, поскольку в соответствии с будущей политикой ЕС грузы будут активно перенаправляться с шоссейных дорог”, — сказал Аас. Он добавил, что упомянутое соглашение означает и одобрение планов по электрификации существующих железных дорог, а также потенциальные возможности дополнительного финансирования железнодорожного сектора.

””Зеленое соглашение” Европейского союза подтверждает, что предпринятые правительством шаги по достижению климатической нейтральности и планируемые инвестиции в железные дороги стали началом движения в правильном направлении”, — добавил министр.

Аас подчеркнул, что, например, Германия сообщила на этой неделе об инвестициях в размере 86 миллиардов евро в сеть железных дорог в течение 10-летнего периода. Также министр транспорта Германии Андреас Шойер отметил, что грядет железнодорожное десятилетие.