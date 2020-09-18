Эркки Раазуке покидает пост главы Luminor. Его место займет австриец

Банк Luminor объявил, что нынешний исполнительный директор Эркки Раазуке решил уйти в отставку перед следующим этапом процесса трансформации банка. Новым исполнительным директором Luminor с 1 января 2021 года станет Петер Босек, который был исполнительным директором австрийского Erste Bank. Раазуке останется в должности до конца года, чтобы обеспечить плавный переходный процесс.
Luminor был создан осенью 2017 года путём слияния балтийских подразделений Nordea и DNB. Эркки Раазуке присоединился к Luminor уже во время этого подготовительного проекта и руководил трансграничным слиянием банков и приобретением Blackstone контрольного пакета акций Luminor. Под его руководством Luminor выпустил первые в регионе залоговые облигации, что является важным вкладом в развитие финансовых рынков Балтии.
Петер Босек был исполнительным директором Erste Bank Austria и руководителем розничного банкинга в Erste Group. Erste Group насчитывает 47 000 сотрудников и более 16,1 миллиона клиентов более чем в 2300 отделениях в семи странах. Петер Босек проработал в Erste Group последние 24 года, и 13 лет занимал различные должности в её совете. Он возглавил развитие цифрового банкинга, за что Erste Group получила высокое признание в Европе.
Петер Босек пришёл в Luminor в очень важный для компании период. Основываясь на сильной стартовой позиции, созданной командой под руководством Эркки Раазуке, банк переходит к третьему этапу трансформации.
Luminor является третьим по величине поставщиком финансовых услуг в Балтии с 900 000 клиентов и 2500 сотрудников, с долей рынка 15,6% по вкладам и 17,6% по кредитам на конец марта 2020 года. Собственный капитал банка составляет 1,6 млрд евро, что обеспечивает капитализацию Luminor по ставке базового капитала первого уровня (CET1) 22%.
”Работать с Эркки над созданием Luminor и процессом трансформации банка было большим удовольствием. Процесс интеграции, которым он руководит более трёх лет, является беспрецедентным в нашем регионе, и поэтому Luminor имеет очень хорошие возможности для дальнейшего роста и развития. Мы желаем Эркки всего наилучшего в будущем”, — сказал Нильс Мелнгайлис, председатель совета Luminor Group. ”Я также рад приветствовать Петера Босека в банке. Он имеет хорошие возможности, чтобы возглавить следующий этап роста банка и поддержать амбиции Luminor. Он имеет отличную репутацию в области инноваций, цифровизации и мотивации команды, а также большой опыт работы в банковской сфере, что чрезвычайно полезно для Luminor”.
По словам исполнительного директора Luminor Эркки Раазуке, для него было большой честью возглавить Luminor. ”Я очень горжусь достижениями нашего руководства и коллег за последние три года. Я считаю, что сейчас у банка есть очень прочный фундамент, на котором можно продолжать строительство. Вот почему я решил, что сейчас самое время передать должность кому-то с необходимым опытом, чтобы успешно вывести процесс трансформации Luminor на следующую стадию роста. Я считаю, что Петер Босек отлично подходит для этого, и под его руководством банк продолжит движение в будущее. Я благодарю нашу команду и клиентов за то, что они были с нами на этом пути”, — добавил Раазуке.
Претендующий на пост исполнительного директора Luminor Петер Босек сказал, что он взволнован оказанной ему честью. ”Я ценю доверие, оказанное мне советом и акционерами. Luminor — ведущее финансовое учреждение на рынке. Я верю, что, используя основы, заложенные компанией, мы сможем ускорить завоевание позиций и расширить продажи Luminor, предлагая клиентам лучшие в своём классе услуги”, — добавил он.
По словам представителя Blackstone Надима Эль Габбани, Эркки Раазуке был отличным исполнительным директором. Он поблагодарил Эркки за замечательные достижения, которых тот добился более чем за три года. ”Он руководил созданием нового банковского подразделения во всех странах Балтии. Сила компании является свидетельством качества управления, усердия и новаторского мышления руководителя”, — сказал Габбани. "Петер Босек — идеальный кандидат для дальнейшего развития этой работы. Он является для Luminor ценным приобретением с точки зрения следующего этапа изменений, поскольку принесёт с собой богатый опыт создания лидирующих на рынке возможностей цифрового банкинга. Мы надеемся на тесное сотрудничество с ним при управлении следующей фазой роста банка”, — добавил он.
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