Эркки Раазуке покидает пост главы Luminor. Его место займет австриец

Luminor был создан осенью 2017 года путём слияния балтийских подразделений Nordea и DNB. Эркки Раазуке присоединился к Luminor уже во время этого подготовительного проекта и руководил трансграничным слиянием банков и приобретением Blackstone контрольного пакета акций Luminor. Под его руководством Luminor выпустил первые в регионе залоговые облигации, что является важным вкладом в развитие финансовых рынков Балтии.

Петер Босек был исполнительным директором Erste Bank Austria и руководителем розничного банкинга в Erste Group. Erste Group насчитывает 47 000 сотрудников и более 16,1 миллиона клиентов более чем в 2300 отделениях в семи странах. Петер Босек проработал в Erste Group последние 24 года, и 13 лет занимал различные должности в её совете. Он возглавил развитие цифрового банкинга, за что Erste Group получила высокое признание в Европе.

Петер Босек пришёл в Luminor в очень важный для компании период. Основываясь на сильной стартовой позиции, созданной командой под руководством Эркки Раазуке, банк переходит к третьему этапу трансформации.

Luminor является третьим по величине поставщиком финансовых услуг в Балтии с 900 000 клиентов и 2500 сотрудников, с долей рынка 15,6% по вкладам и 17,6% по кредитам на конец марта 2020 года. Собственный капитал банка составляет 1,6 млрд евро, что обеспечивает капитализацию Luminor по ставке базового капитала первого уровня (CET1) 22%.

”Работать с Эркки над созданием Luminor и процессом трансформации банка было большим удовольствием. Процесс интеграции, которым он руководит более трёх лет, является беспрецедентным в нашем регионе, и поэтому Luminor имеет очень хорошие возможности для дальнейшего роста и развития. Мы желаем Эркки всего наилучшего в будущем”, — сказал Нильс Мелнгайлис, председатель совета Luminor Group. ”Я также рад приветствовать Петера Босека в банке. Он имеет хорошие возможности, чтобы возглавить следующий этап роста банка и поддержать амбиции Luminor. Он имеет отличную репутацию в области инноваций, цифровизации и мотивации команды, а также большой опыт работы в банковской сфере, что чрезвычайно полезно для Luminor”.