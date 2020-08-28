ERIAL выплатил вкладчикам процентов на сумму 1.4 миллиона евро

Кредитно сберегательное общество ERIAL успешно развивается и четко выплачивает проценты вкладчикам. ERIAL остается консервативным в отношении кредитов и не берет на себя чрезмерные риски, выдавая беззалоговые кредиты. Основная политика компании это кредитование под залог недвижимости. Тем самым ERIAL гарантирует высокую сохранность средств вкладчиков.

Кредитно-сберегательное общество ERIAL завершило 2019 хозяйственный год с прибылью и выплатило своим вкладчикам более 1.4 миллиона евро процентов по вкладам. По подсчетам на конец 2020 года эта сумма составит более чем 1.7 миллиона евро.

По состоянию на конец второго квартала 2020 года объем вкладов кредитно-сберегательного общества увеличился до 20 миллионов евро, а кредитный портфель вырос до 18 миллионов евро. Таким образом ERIAL является самым быстро развивающимся современным и инновационным кредитно-сберегательным обществом в Эстонии.

Благодаря разработанной кредитно-сберегательным обществом ERIAL финансовой стратегии, основанной на эффективных принципах системы народного финансирования для сохранения и приумножения сбережений а так же систему управления рисками, применяемую для обеспечения возврата выданных кредитов и инвестиций, всем членам кредитно-сберегательного общества ERIAL обеспечивается не только высокий уровень сохранности средств по вкладам, но и возможность стабильных выплат процентов по вкладам, которые являются отличным дополнительным, пассивным доходом.

Напомним, что пассивный доход — это деньги, которые регулярно поступают вам вне зависимости от вашего возраста и трудовой занятости, например от вклада в кредитно-сберегательном обществе.

ERIAL – это финансовое учреждение, основанное на эстонском капитале. Деятельность кредитно-сберегательного общества ERIAL направлена на организацию системы финансовой взаимопомощи: от одних участников принимаются вклады, которые затем используются для выдачи кредитов другим участникам. Такими участниками являются как частные лица, так малый и средней бизнес в Эстонии который активно развивается через кредитные продукты ERIAL.

Одним из успешных примеров развития с помощью кредитных продуктов ERIAL является дочернее предприятие ERIAL KINNISVARA занимающееся развитием объектов недвижимости премиум и бизнес-класса. На текущий период 2020 года на строительных площадках ERIAL KINNISVARA, финансируемых кредитно-сберегательным обществом ERIAL, активно строится одновременно более чем 5000м² объектов жилой недвижимости премиум класса. Строительные работы по ним планируется завершить до середины 2021 года. Процесс продажи строящихся объектов жилой недвижимости уже начался и имеет большой интерес к приобретению со стороны клиентов.

Одним из самых крупных проектов к которому приступила компания ERIAL KINNISVARA в 2019 году это проектирование и подготовка к строительству 5-ти гостиниц высотой до 10 этажей. Это будет европейская сеть 4-х звездочных гостиниц нового типа стоимостью более чем 50 миллионов евро. Одна из пяти гостиниц будет возведена в Эстонии, в Таллинне, по адресу Peterburi tee 48b.

Другие обьекты недвижимости, финансируемые ERIAL, находящиеся на активной стадии строительства





В период 2019 года кредитный портфель кредитно-сберегательного общества ERIAL увеличился в 3 раза. Это означает, что уже в этом 2020 году Erial получает большой дополнительный положительный процент дохода. Это дополнительный аргумент в пользу того, что Erial является стабильно развивающимся и надежным партнером для пайщиков.

В условиях происходящих в период эпидемии коронавируса COVID-19 в стране и мире, ERIAL с полной ответственностью и взятых на себя финансовых обязательств оставался надежным финансовым партнером для членов, клиентов и партнеров кредитно-сберегательного общества ERIAL. С момента объявления чрезвычайного положения в Эстонии, ERIAL принял решение не закрывать представительства по обслуживанию, т.е. сделал возможным предоставлять пайщикам все услуги и финансовые продукты, а так же исполнять все взятые на себя финансовые обязательства в полном объеме, исходя из долгосрочных интересов развития компании, общества и страны.

План развития действий и цели ERIAL в период 2020-2021 года это продолжить развитие услуг по финансированию бизнеса. Erial ориентируется на малые и средние предприятия, финансируя девелоперские проекты под залог недвижимости. Ожидается ускорение роста объемов вкладов, так как ERIAL прогнозирует восстановление экономики Эстонии. Мы намерены оставаться консервативными в отношении кредитов и не брать на себя чрезмерные риски, выдавая беззалоговые кредиты.

Миссия кредитно-сберегательного общества ERIAL

Наша миссия определяет смысл и содержание деятельности ERIAL, подчеркивая важнейшую роль Общества в экономике Эстонии. Наши члены и клиенты, их потребности, мечты и цели – это и есть тот фундамент, на котором ERIAL строит свою работу как организация. Мы ставим перед собой амбициозные цели – стать одной из лучших финансовых компаний Эстонии.

Всю дополнительную информацию о предлагаемых услугах кредитно-сберегательного общества, ERIAL, вы можете найти на нашей домашней странице www.erial.ee. В случае необходимости проконсультируйтесь с нашими специалистами по телефонам (+372) 668 4210 и (+372) 615 0072 или напишите нам на адрес электронной почты klienditugi@erial.ee.

ERIAL – Создадим народное финансирование вместе!

Внимание! Это реклама финансовой услуги. Услугу предлагает Hoiu-laenuühistu ERIAL, лицензия FFA000232. Перед заключением договора просим Вас ознакомиться с условиями финансовой услуги, опубликованными на нашей домашней странице www.erial.ee, и в случае необходимости проконсультироваться с нашими специалистами по телефону (+372) 615 0072, в том числе по вопросам коэффициента расходности по интересующему Вас кредитному продукту.