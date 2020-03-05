ERIAL способствует развитию малого и среднего бизнеса в Эстонии!

Малый и средний бизнес играет в экономике любой страны большую роль. Он является неотъемлемой частью развития социально-экономической системы страны, обеспечивая стабильность рыночных отношений и вовлекая немалую часть граждан страны, которые открывают собственное дело.
Мало кто из современных людей не хотел бы начать заниматься собственным делом, чтобы не работать по найму, а зарабатывать по-настоящему достойный доход. Об этом мечтает не только молодежь, но и вполне солидные по возрасту люди, уже имеющие определенный опыт, средства и желание. Все люди стремятся создать вокруг себя зону комфорта. То, каким образом человек зарабатывает и получает ли он от этого удовольствие, во многом определяет качество его жизни. Многие люди в какой-то момент времени разочаровываются в работе по найму и решаются открыть собственный бизнес. И здесь самое главное — не только выбрать сферу деятельности, которая раскроет природные способности предпринимателя и позволит ему самореализоваться, но и найти надежного финансового партнера, который поверит в него и профинансирует его идею или планы уже готового действующего предприятия.
Теперь реализовать свою бизнес-идею или планы предприятия стало проще — с помощью кредитных продуктов для малого и среднего бизнеса, разработанных кредитно-сберегательным обществом ERIAL. Повышение эффективности кредитования малого и среднего бизнеса как основы его экономического роста благодаря разработанной кредитно-сберегательным обществом ERIAL финансовой стратегии и системе народного финансирования, основанной на эстонском капитале, позволило сделать финансирование предприятий в Эстонии более доступным.
Кредитно-сберегательное общество ERIAL — это финансовое учреждение, основанное на эстонском капитале. Деятельность кредитно-сберегательного общества ERIAL направлена на организацию системы финансовой взаимопомощи: от одних участников принимаются вклады, которые затем используются для выдачи кредитов другим участникам. Право пользования услугами имеют только члены кредитно-сберегательного общества ERIAL.
С необходимостью привлечения финансирования рано или поздно сталкивается любая компания, активно работающая на рынке. Этот процесс считается вполне естественным и не стоит думать, что он обязательно свидетельствует о возникновении у предприятия финансовых трудностей. Скорее наоборот: привлечение финансирования — это показатель развития предприятия и его неплохих перспектив.
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Внимание! Это реклама финансовой услуги. Услугу предлагает Hoiu-laenuühistu ERIAL, лицензия FFA000232. Перед заключением договора просим Вас ознакомиться с условиями финансовой услуги, опубликованными на нашей домашней странице www.erial.ee, и в случае необходимости проконсультироваться с нашими специалистами по телефону (+372) 615 0072, в том числе по вопросам коэффициента расходности по интересующему Вас кредитному продукту.