ERIAL способствует развитию малого и среднего бизнеса в Эстонии!

Мало кто из современных людей не хотел бы начать заниматься собственным делом, чтобы не работать по найму, а зарабатывать по-настоящему достойный доход. Об этом мечтает не только молодежь, но и вполне солидные по возрасту люди, уже имеющие определенный опыт, средства и желание. Все люди стремятся создать вокруг себя зону комфорта. То, каким образом человек зарабатывает и получает ли он от этого удовольствие, во многом определяет качество его жизни. Многие люди в какой-то момент времени разочаровываются в работе по найму и решаются открыть собственный бизнес. И здесь самое главное — не только выбрать сферу деятельности, которая раскроет природные способности предпринимателя и позволит ему самореализоваться, но и найти надежного финансового партнера, который поверит в него и профинансирует его идею или планы уже готового действующего предприятия.

Теперь реализовать свою бизнес-идею или планы предприятия стало проще — с помощью кредитных продуктов для малого и среднего бизнеса, разработанных кредитно-сберегательным обществом ERIAL. Повышение эффективности кредитования малого и среднего бизнеса как основы его экономического роста благодаря разработанной кредитно-сберегательным обществом ERIAL финансовой стратегии и системе народного финансирования, основанной на эстонском капитале, позволило сделать финансирование предприятий в Эстонии более доступным.