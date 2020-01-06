ERIAL: создадим народное финансирование вместе

Кредитно-сберегательное общество ERIAL – это финансовый кооператив, который принадлежит его членам. Деятельность кооператива направлена на организацию системы финансовой взаимопомощи: от одних участников принимаются вклады, которые затем используются для выдачи кредитов другим участникам. Право пользования услугами кооператива имеют только его члены.

Мировой исторический опыт, однозначно, свидетельствует о том, что, именно, народные финансовые кооперативы и кооперативные банки устояли в период экономических кризисов. Они продолжали развиваться, преуспевать, инвестировать и добросовестно служить своим клиентам. Народные, финансовые кооперативы — это основополагающие институты демократического общества и двигатели микроэкономики. Кредитно-сберегательное общество ERIAL – это яркий пример успеха и процветания такой модели финансового кооператива. По итогам финансовых показателей за 2019 год Кредитно-сберегательное общество ERIAL завершило год с прибылью. После предоставления годового баланса за 2019 год в бизнес регистр, вся информация будет доступна в открытом доступе. Постоянно работая над новыми, финансовыми продуктами и над улучшением уже имеющихся финансовых решений, в целях повышения качества предоставляемых финансовых услуг и развития компании ERIAL, в целом, как самого современного, инновационного и быстро развивающегося кредитно-сберегательного общества в Эстонии, Кредитно-сберегательное общество ERIAL уже начиная с 1 января 2020 года сделало возможным получить не только часть прибыли кредитно-сберегательного общества ERIAL, так как паевой взнос – это инвестиция, приносящая дивиденды ежегодно, но и возможность дополнительного дохода на паевой взнос всем членам общества ERIAL в виде фиксированного годового процента.

Перспективы: к чему мы стремимся

Первый кооперативный банк «Erial Ühistupank», к созданию которого мы движемся в настоящее время, будет действовать исключительно в интересах своих клиентов. Наша главная цель: доказать возможность предоставления лучших, финансовых и банковских услуг по разумным ценам, при этом сохраняя высокий уровень доходности и обслуживания клиентов.

Хорошая возможность иметь дополнительный доход

Сегодня, открыть вклад или получить кредит можно не только в банке, но и в других надежных финансовых организациях, предлагающих более выгодные условия! Основанное на эстонском капитале кредитно-сберегательное общество ERIAL предоставляет финансовые услуги людям и компаниям, заинтересованным в сохранении и приумножении своих средств.

Надежные вклады с высоким процентом

• Сберегательный вклад - 12% годовых;

• Накопительный вклад - 11% годовых;

• Срочный вклад - 10% годовых;

• Расчётный вклад - 9% годовых.

Как стать клиентом и вступить в общество?

Шаг 1

Пройти регистрацию и подписать вступительные документы.

Сделать это можно через интернет сайт www.erial.ee или в наших представительствах при личном визите. При себе необходимо иметь паспорт, ИД-карту.

Адреса представительств:

Suur-Ameerika 12, Tallinn 10122 (1.этаж / отдельный вход с улицы);

Tornimäe 5, Tallinn 10145 (1.этаж / отдельный вход с улицы).

Шаг 2

Оплатить вступительный членский взнос.

Оплачивается единоразово. Размер взноса для физических и юридических лиц составляет 9 евро.

Шаг 3

Оплатить вступительный паевой взнос.

Его минимальная величина для физических и юридических лиц составляет 30 евро.

Внимание! Это реклама финансовой услуги. До принятия решения ознакомьтесь с условиями на www.erial.ee и при необходимости посоветуйтесь с нашими специалистами по телефону (+372) 615 0072.