ERIAL разработал два новых вклада с лучшим интрессом в Эстонии!

Кредитно-сберегательное общество ERIAL постоянно работает над новыми финансовыми продуктами и над улучшением уже имеющихся финансовых решений в целях улучшения качества предоставляемых финансовых услуг. Одним из нововведений стала новая финансовая модель вкладов ERIAL, направленная на возрастную и целевую группы потребителей. Таким образом, каждый вклад ERIAL ориентирован на определенную возрастную группу, что дает возможность повысить экономическую эффективность и улучшить качество предоставляемой финансовой услуги. За счет этого каждый клиент ERIAL может улучшить свой доход, сделав его ещё более финансово эффективным.

Два новых вклада ERIAL

Пенсионный Срочный вклад — 12% годовых

Ориентирован на частных клиентов от 60 лет и старше

Пенсионный Срочный вклад размещается на определенный срок, минимум от 36 месяцев и максимум до 72 месяцев. По данному вкладу возможны денежные операции частичного пополнения основной части суммы вклада — в любое время и на любую сумму. Проценты по данному типу вклада пересчитываются и начисляются каждый раз при совершении приходных операций по вкладу. Операции частичного снятия суммы основной части вклада в течение всего срока действия договора не возможны. В зависимости от условий выплат процентов по данному типу вклада он подходит тем, кто желает получать регулярный дополнительный доход.

Прогрессивный Срочный вклад — 12% годовых

Ориентирован на частных клиентов от 18 лет и старше

Прогрессивный Срочный вклад размещается на определенный срок, минимум от 60 месяцев и максимум до 120 месяцев. По данному вкладу возможны денежные операции частичного пополнения основной части суммы вклада — в любое время и на любую сумму. Проценты по данному типу вклада пересчитываются и начисляются каждый раз при совершении приходных операций по вкладу. Операции частичного снятия суммы основной части вклада в течение всего срока действия договора не возможны. В зависимости от условий выплат процентов по данному типу вклада он подходит тем, кто желает получать регулярный дополнительный доход.

Другие вклады ERIAL

Сберегательный вклад — 12% годовых

Ориентирован на частных клиентов от 18 лет и старше

Сберегательный вклад размещается на определенный срок, минимум от 12 месяцев и максимум до 120 месяцев. По данному вкладу не возможны денежные операции частичного пополнения и частичного снятия сумм основной части вклада и процентов в течение всего срока действия договора. Он подходит тем, кто желает накопить крупную сумму денег. Как правило, такой тип вклада имеет наиболее высокую годовую процентную ставку. Для получения полной процентной ставки по вкладу деньги должны оставаться в кредитно-сберегательном обществе в течение всего срока действия договора, так как проценты по такому типу вклада начисляются в конце срока договора.

Накопительный вклад — 11% годовых

Ориентирован на частных клиентов от 18 лет и старше

Накопительный вклад размещается на определенный срок, минимум от 12 месяцев и максимум до 180 месяцев. Условиями вклада предусмотрены денежные операции, пополнения вклада в течение всего срока действия договора. Он подходит тем, кто желает накопить крупную сумму денег на основе регулярного пополнения вклада. При этом не возможны денежные операции частичного снятия сумм основной части вклада и процентов в течение всего срока действия договора. Для получения полной процентной ставки по вкладу деньги должны оставаться в кредитно-сберегательном обществе в течение всего срока действия договора, так как проценты по такому типу вклада пересчитываются и начисляются каждый раз при регулярном пополнении вклада.

Срочный вклад — 10% годовых

Ориентирован на частных клиентов от 18 лет и старше

Срочный вклад размещается на определенный срок, минимум от 12 месяцев и максимум до 72 месяцев. По данному вкладу не возможны денежные операции частичного пополнения и частичного снятия суммы основной части вклада в течение всего срока действия договора. В зависимости от условий выплат процентов по данному типу вклада он подходит тем, кто желает получать регулярный дополнительный доход.

Расчётный вклад — 9% годовых

Ориентирован на частных клиентов от 18 лет и старше

Расчётный вклад размещается на определенный срок, минимум от 12 месяцев и максимум до 240 месяцев. Данный вклад является универсальным. Он позволяет клиенту управлять своими накоплениями, совершая приходные или расходные денежные операции. Расчетный вклад может быть расходно-пополняемым и расходным. Он предполагает пополнение вклада в любое время и на любую сумму. Проценты по такому типу вклада пересчитываются и начисляются каждый раз при совершении приходных или расходных операций по вкладу. Вывод процентов или частичной/основной суммы производится в любое время и на любую сумму. Такой тип вклада подходит тем, кто желает получать регулярный дополнительный доход.

Как работает кредитно-сберегательное общество?

Кредитно-сберегательное общество ERIAL — это финансовый кооператив, который принадлежит его членам. Деятельность кооператива направлена на организацию системы финансовой взаимопомощи: от одних участников принимаются вклады, которые затем используются для выдачи кредитов другим участникам. Право пользования услугами кооператива имеют только его члены.

Миссия

Наша миссия определяет смысл и содержание деятельности ERIAL, подчеркивая важнейшую роль общества в экономике Эстонии. Наши клиенты, их потребности, мечты и цели — это и есть тот фундамент, на котором ERIAL строит свою работу как организация. Мы ставим перед собой амбициозные цели — стать одной из лучших финансовых компаний Эстонии.

Преимущества

Надежные вклады с высоким процентом дохода

Вклады ERIAL — это финансовое решение, при котором потребитель может выбрать подходящий для себя вклад, исходя из своих финансовых предпочтений и условий по каждому вкладу.

Самая большая процентная ставка по вкладам в Эстонии

Это стало возможным за счет финансово-инвестиционной стратегии ERIAL, взвешенной системы анализа и оценки рисков.

Успешный опыт финансового управления

ERIAL делает надежные инвестиции, вкладывая деньги в активы, которые обеспечивают высокий уровень сохранности средств и высокую доходность.

Надежность

Высокий уровень сохранности средств по вкладам в кредитно-сберегательном обществе ERIAL и система управления рисками, применяемая для обеспечения возврата выданных кредитов, обеспечивают эффективные принципы финансирования.

Качественное обслуживание клиентов

Своим клиентам мы даем уверенность в завтрашнем дне. Делаем их жизнь лучше, помогая воплощать в жизнь планы и мечты.

ERIAL — кредитно-сберегательное общество нового типа

Вопреки всем известным принципам работы кредитно-сберегательных обществ, ERIAL старается следовать тенденциям в сфере информационных технологий. Услугами ERIAL можно воспользоваться не только в представительствах, но и удаленно, в интернете, через удобную электронную среду самообслуживания. Таким образом, все услуги и финансовые продукты ERIAL можно получать на сайте www.erial.ee, не выходя из дома, если воспользоваться ID-картой или Mobiil-ID.

Основные направления по инвестированию ERIAL

Во что инвестирует кредитно-сберегательное общество ERIAL

ERIAL делает надежные инвестиции, вкладывая деньги в активы, которые обеспечивают высокий уровень сохранности средств и высокую доходность.

Инвестиции в жилую и коммерческую недвижимость

• Покупка

• Продажа

• Строительство

Кредитование

• Малый кредит

• Кредит под залог автомобиля

• Кредит под залог недвижимости

• Лизинг транспортных средств

• Жилищный кредит

• Факторинг

Принципы, применяемые для обеспечения гарантий по выданным кредитам в кредитно-сберегательном обществе ERIAL

• ипотека на недвижимое имущество (застроенная недвижимость, квартирная собственность, право на застройку);

• залог на срочный вклад;

• коммерческий залог на основное имущество получателя кредита или иное движимое имущество;

• регистровый залог на транспортное средство;

• поручительство частного или юридического лица;

• иные признаваемые залоги.

Как стать клиентом и вступить в общество?

Для вступления в кредитно-сберегательное общество ERIAL необходимо сделать три простых шага.

Шаг 1. Пройти регистрацию и подписать вступительные документы.

Сделать это можно через интернет-сайт www.erial.ee или в наших представительствах при личном визите. При себе необходимо иметь паспорт, ID-карту.

Адреса представительств:

• Суур-Амеэрика 12, Tаллинн 10119 (1 этаж / отдельный вход с улицы);

• Торнимяэ 5, Tаллинн 10145 (1 этаж / отдельный вход с улицы).

Рассмотрение заявки проходит в режиме онлайн. Система обрабатывает информацию и определяет, может ли заявитель стать членом кредитно-сберегательного общества.

Шаг 2. Оплатить вступительный членский взнос.

Оплачивается один раз. Размер взноса для физических и юридических лиц составляет 9 евро.

Шаг 3. Оплатить вступительный паевой взнос.

Его минимальная величина для физических и юридических лиц составляет 30 евро.

Кто может стать клиентом и вступить в кредитно-сберегательное общество?

• Физические лица, достигшие совершеннолетия, постоянно проживающие в Эстонии или имеющие недвижимость на территории страны.

• Юридические лица, зарегистрированные в Эстонии.

Зачем присоединяться?

Сохранение и приумножение

Ежегодно деньги, которые не инвестированы напрямую, подвержены инфляции. Это значит, что спустя некоторое время на одну и ту же сумму вы сможете купить меньше товаров и услуг, чем сейчас. В этом случае говорят, что за прошедшее время покупательная способность денег снизилась, а деньги обесценились — утратили часть своей реальной стоимости. Кредитно-сберегательное общество ERIAL готово предложить своим клиентам гибкие условия и наиболее привлекательные на эстонском рынке проценты по вкладам, что компенсирует инфляцию, а также дает отличную возможность дополнительного дохода и реального заработка.

Финансирование

Также не будем забывать, что у клиентов и членов кредитно-сберегательного общества ERIAL есть возможность получить финансирование на льготных условиях.

Наши ценности

Быть больше, чем просто финансовая компания

Мы независимы в принятии решений и действуем, исходя из долгосрочных интересов развития компании ERIAL, общества и страны.

Ответственность и результат

Усилием работы ERIAL вы можете позволить себе больше. В ERIAL мы понимаем, что должно стать результатом нашей деятельности и для кого мы работаем. Мы неравнодушны к своему делу, работаем с полной самоотдачей на общий результат. Мы ищем решение задачи, а не объясняем, почему мы не можем ее выполнить.

Уважение и сотрудничество

Сотрудники ERIAL — члены одной команды. Покорить любые вершины можно, если есть команда единомышленников, объединенных общей системой ценностей. Именно поэтому главная ценность нашей организации — сотрудники, которые являются настоящими профессионалами в своем деле.

Профессионализм

Сотрудники ERIAL — это команда специалистов, которые отлично знают предмет своей деятельности, обладают знаниями и навыками, необходимыми для решения поставленных задач. Постоянно совершенствуют свои знания и умения, готовы к изменениям и внедрению инновациий.

Честность

ERIAL никогда не искажает информацию и оперирует только достоверными данными. В своей деятельности мы исключаем конфликт интересов, всегда объективны и независимы в профессиональных суждениях.

Вы можете обратиться за дополнительной информацией в службу поддержки клиентов ERIAL по телефону (+372) 668 4210

Представительства Hoiu-laenuühistu ERIAL

Суур-Амеэрика 12 (1 этаж), Tаллинн 10122

Пн-Пт, 10:00 — 18:00

(+372) 615 0072

klienditugi@erial.ee

Tорнимяэ 5 (2 этаж), Tалллинн 10145

Пн-Пт, 10:00 — 18:00

(+372) 668 4210

klienditugi@erial.ee