ERIAL профинансировал жилой комплекс домов премиум-класса

Одним из направлений кредитно-инвестиционной стратегии кредитно-сберегательного общества ERIAL является инвестиционное кредитование в жилую и коммерческую недвижимость, так как это надежные инвестиции, которые обеспечивают высокий уровень сохранности средств и высокую доходность.

Для развития инвестиционного направления в сфере недвижимости кредитно-сберегательное общество ERIAL учредило дочернее предприятие ERIAL KINNISVARA, осуществляющее профессиональную помощь в подготовке и осуществлении сделок по купле-продаже объектов недвижимости, строительстве, проектировании, управлении девелоперскими проектами, управлении эксплуатацией объектов недвижимости любого назначения и сложности.

Создание объектов жилой недвижимости премиум-класса

Сегодня амбициозная команда компании ERIAL Kinnisvara, основанной кредитно-сберегательным обществом ERIAL, опираясь на собственный и международный опыт, задает новые стандарты девелопмента. Авторские проекты сочетают в себе исключительное расположение, уникальную архитектуру и эффективные планировочные решения.

Высокое качество объектов компании – заслуга нашей команды экспертов в области архитектуры, строительства, проектного финансирования, дизайна и маркетинга. Внедряя лучшие мировые практики и инновационные технологии, мы создаем качественные и современные объекты недвижимости, которые будут радовать и вдохновлять долгие годы.

Наши проекты недвижимости

Авторские проекты ERIAL Kinnisvara сочетают в себе исключительное расположение, уникальную архитектуру и эффективные планировочные решения, а также высокую ликвидность в секторе жилой недвижимости.

Проект недвижимости Level 4.4 | Laiamäe

Таунхаус премиум-класса





Viimsi Level 4.4 — это современный комплекс рядных домов TOWNHOUSE, где созданы лучшие условия для комфортной жизни и отдыха. Авторская архитектурная концепция, продуманная организация пространства, роскошная отделка, современный дизайн и расположение в спокойном зеленом районе города создают атмосферу потрясающего комфорта.

Проект недвижимости Endla | Manor

Атмосфера исключительного комфорта в сердце города





Manor — так называли в средние века главное здание в поместье, которое всегда отличала индивидуальность и роскошь! Именно поэтому такое же название мы выбрали и для нового дома с апартаментами премиум-класса, располагающегося в самом сердце района Кристийне в Таллинне. Он является воплощением передовой концепции современной комфортной жизни в большом городе. Endla Manor – это среда, созданная для проживания людей одного круга, с общими интересами и совпадающим вектором движения: успешных, образованных, талантливых, амбициозных, умеющих добиваться поставленных целей. Здесь вы найдете гораздо больше, чем просто апартаменты премиум-класса — это настоящий источник энергии и новых вдохновляющих идей для достижения самых амбициозных целей.

Проект недвижимости Level 1.4 | Viimsi

Пригородные дома премиум-класса





Viimsi Level 1.4 – проект одноэтажных домов в современном стиле, он подойдет для комфортного проживания семьи из 4-6 человек. Объемно планировочная структура дома образуется из пересеченных между собой объемов вытянутой прямоугольной формы, придавая силуэту динамику. Проект одноэтажных домов премиум-класса Viimsi Level 1.4 — это частный дом, где созданы лучшие условия для комфортной жизни и отдыха. Авторская архитектурная концепция, продуманная организация пространства, роскошная отделка и современный дизайн создают атмосферу исключительного комфорта в спокойном, престижном районе города.

Может ли жилищный кредит или ипотечный кредит быть рассмотрен как инвестиция в недвижимость?

Важно, чтобы инвестиции уберегли деньги от пагубного влияния инфляции. При этом желательно, чтобы инвестированные средства работали, приносили дополнительный доход. Достичь обозначенных выше целей вам помогут инвестиционные принципы и инструменты, используемые в длительном временном периоде, такие как жилищный кредит или ипотечный кредит. При этом важно, чтобы они обладали минимальным риском и были весьма перспективными. Именно такими и являются инвестиции в недвижимость.

Вложения в сфере недвижимости гораздо менее рискованы по сравнению с другими направлениями. Объясняется это просто: недвижимость очень редко дешевеет.

Выгоднее всего вкладывать деньги в недвижимость в высоколиквидных районах крупных городов. При этом действует прямая зависимость: чем крупнее город, тем выгоднее в нем инвестировать деньги в недвижимость. Особенно актуально это для жилых помещений. Связан этот факт прежде всего с разницей ликвидности на нее в различных городах и районах.

Вы можете обратиться за дополнительной информацией в службу поддержки клиентов ERIAL KINNISVARA по телефону (+372) 615 0072.

Офис продаж объектов недвижимости ERIAL KINNISVARA OÜ

Cуур-Амеэрика 12 (1 этаж), Tаллинн

Пн-Пт 10-18

(+372) 615 0072

kv@erial.ee

www.kv.erial.ee