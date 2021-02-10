ERIAL прекращает деятельность как кредитно-сберегательное общество и просит суд провести санацию

Кредитно-сберегательная ассоциация ERIAL отказалась от лицензии на предоставление финансовых услуг и собирается подать суду заявление о санации. Два человека вышли из правления организации, пишет dv.ee.
Об этом представители ERIAL сообщили в письме, направленном членам кредитно-сберегательного общества во вторник.
В результате правление решило сменить формат деятельности ERIAL на доходное общество (теперь организация называется Tulundusühistu ERIAL).
Также в письме говорится, что ERIAL временно откажется от приема новых членов и продолжит сотрудничество только с уже имеющимися.
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