ERIAL прекращает деятельность как кредитно-сберегательное общество и просит суд провести санацию

Об этом представители ERIAL сообщили в письме, направленном членам кредитно-сберегательного общества во вторник.

В результате правление решило сменить формат деятельности ERIAL на доходное общество (теперь организация называется Tulundusühistu ERIAL).

Также в письме говорится, что ERIAL временно откажется от приема новых членов и продолжит сотрудничество только с уже имеющимися.

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