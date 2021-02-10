10.02.2021, 13:31

ERIAL прекращает деятельность как кредитно-сберегательное общество и просит суд провести санацию


EST
Laen
Laen Foto: Rauno Volmar

Кредитно-сберегательная ассоциация ERIAL отказалась от лицензии на предоставление финансовых услуг и собирается подать суду заявление о санации. Два человека вышли из правления организации, пишет dv.ee.

Об этом представители ERIAL сообщили в письме, направленном членам кредитно-сберегательного общества во вторник.

В результате правление решило сменить формат деятельности ERIAL на доходное общество (теперь организация называется Tulundusühistu ERIAL).

Также в письме говорится, что ERIAL временно откажется от приема новых членов и продолжит сотрудничество только с уже имеющимися.

Читайте подробнее на dv.ee.

Читайте также: