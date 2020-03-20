ERIAL — где, как и в чем лучше хранить деньги?

Экономические и политические кризисы уже стали привычной частью действительности. Кредитно-сберегательное общество ERIAL следит за происходящей ситуацией в стране и мире, анализирует поступающую информацию и оперативно реагирует по ситуации. Однозначно, можно сказать, что не следует бояться информации, которая появляется в масс-медиа касательно инфляции и кризиса.

Благодаря разработанной кредитно-сберегательным обществом ERIAL финансовой стратегии, основанной на эффективных принципах системы народного финансирования, и системе управления рисками, применяемой для обеспечения возврата выданных кредитов и инвестиций, всем членам кредитно-сберегательного общества ERIAL обеспечивается не только высокий уровень сохранности средств по вкладам, но и возможность стабильных выплат процентов по вкладам, которые являются дополнительным, пассивным доходом. Напомним, что пассивный доход — это деньги, которые регулярно поступают вам вне зависимости от вашего возраста и трудовой занятости, например от вклада в кредитно-сберегательном обществе ERIAL.

Как сохранить и приумножить деньги, в том числе в период инфляции и кризиса?

Это вопрос, интересующий всех. Мировой исторический опыт однозначно свидетельствует, что именно народные финансовые кооперативы и кооперативные банки оказывались способны выстоять в период экономических кризисов. Они продолжали развиваться, преуспевать, инвестировать и добросовестно служить своим членам и клиентам. Народные финансовые кооперативы — это основополагающие институты демократического общества и двигатели микроэкономики. Институт народных финансовых кооперативов позволяет каждому члену финансового кооператива быть уверенным в том, что ему подставят надежное плечо поддержки. В Эстонии мы создали успешный народный кредитно-сберегательный кооператив ERIAL, который добросовестно служит всему населению страны и занимается настоящей общественной деятельностью.

Принцип народного кредитно-сберегательного общества ERIAL довольно прост: все участники финансового кооператива ERIAL — члены одной команды, воплощающие и продвигающие систему народного финансирования в Эстонии. Покорить любые вершины можно, если имеются единомышленники, объединенные общей системой ценностей. Именно поэтому главная ценность нашей организации — это ее члены, клиенты, партнеры и сотрудники, которые являются настоящими профессионалами в своем деле.

Кредитно-сберегательное общество ERIAL создано с целью объединить людей разных возрастных категорий и социального статуса с целью улучшения материального положения, повышения уровня жизни и грамотного управления финансами. Кредитно-сберегательное общество ERIAL — это финансовое учреждение, основанное на эстонском капитале. Наша деятельность заключается в предоставлении финансовых услуг частным и юридическим лицам, которые являются его членами, а также в хранении и приумножении их сбережений. Грамотная финансовая политика кредитно-сберегательного общества ERIAL позволяет безопасно накапливать деньги даже в кризисных ситуациях, исключая прямые риски, что дает возможность всегда и стабильно выплачивать проценты по вкладам с большей доходностью.

Преимущества кредитно-сберегательного общества ERIAL

Надежные вклады с высоким процентом дохода

Вклады ERIAL — это финансовое решение, при котором потребитель может выбрать подходящий для себя вклад, исходя из своих финансовых предпочтений и условий по каждому вкладу.

Самая большая процентная ставка по вкладам в Эстонии

Это стало возможным за счет финансово-инвестиционной стратегии ERIAL, взвешенной системы анализа и оценки рисков.

Успешный опыт финансового управления

ERIAL делает надежные инвестиции, вкладывая деньги в активы, которые обеспечивают высокий уровень сохранности средств и высокую доходность.

Надежность

Высокий уровень сохранности средств по вкладам в кредитно-сберегательном обществе ERIAL обеспечивают эффективные принципы финансирования и система управления рисками, применяемая для обеспечения возврата выданных кредитов.

Качественное обслуживание клиентов

Своим клиентам мы даем уверенность в завтрашнем дне. Делаем их жизнь лучше, помогая воплощать в жизнь планы и мечты.

ERIAL — кредитно-сберегательное общество нового типа

Вопреки всем известным принципам работы кредитно-сберегательных обществ, ERIAL старается следовать тенденциям в сфере информационных технологий. Услугами ERIAL можно воспользоваться не только в представительствах, но и удаленно, в интернете, через удобную электронную среду самообслуживания. Таким образом, все услуги и финансовые продукты ERIAL можно получать на сайте www.erial.ee, не выходя из дома, если воспользоваться ID-картой или Mobiil-ID.

Миссия кредитно-сберегательного общества ERIAL

Наша миссия определяет смысл и содержание деятельности ERIAL, подчеркивая важнейшую роль Общества в экономике Эстонии. Наши члены и клиенты, их потребности, мечты и цели — это и есть тот фундамент, на котором ERIAL строит свою работу как организация. Мы ставим перед собой амбициозные цели — стать одной из лучших финансовых компаний Эстонии.

Всю дополнительную информацию о предлагаемых услугах кредитно-сберегательного общества ERIAL вы можете найти на нашей домашней странице www.erial.ee. В случае необходимости проконсультируйтесь с нашими специалистами по телефонам (+372) 668 4210 и (+372) 615 0072 или напишите нам на адрес электронной почты klienditugi@erial.ee.

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Внимание! Это реклама финансовой услуги. Услугу предлагает Hoiu-laenuühistu ERIAL, лицензия FFA000232. Перед заключением договора просим Вас ознакомиться с условиями финансовой услуги, опубликованными на нашей домашней странице www.erial.ee, и в случае необходимости проконсультироваться с нашими специалистами по телефону (+372) 615 0072, в том числе по вопросам коэффициента расходности по интересующему Вас кредитному продукту.