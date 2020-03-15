ERGO закрывает все представительства до конца марта

Исполнительный директор ERGO Eesti Марек Ратник пояснил, что речь идет о профилактической мере, поскольку именно в представительствах по продажам происходит больше всего контактов, потенциально способствующих распространению вируса. Насколько известно, в настоящее время ни один работник ERGO Eesti коронавирусом не заразился.

”Здоровье и чувство безопасности наших работников и клиентов крайне важны. Для препятствования возможному распространению вируса мы решили закрыть представительства по продажам вплоть до прояснения ситуации. Просим клиентов обращаться к нам по электронным каналам и по телефону”, — сказал Ратник. С понедельника ERGO разрешает работать на дому всем своим работникам, у которых имеется такая возможность.

Компания ERGO призывает всех своих клиентов использовать в этот период электронные каналы. Все необходимые связанные со страхованием действия можно с удобством выполнить на сайте и в самообслуживании ERGO. Если у вас возникают вопросы в отношении договоров, свяжитесь со своим администратором. Также можно позвонить в службу информации для клиентов по телефону (+372) 610 6500 или отправить электронное письмо по адресу info@ergo.ee.

Страховой случай можно зарегистрировать по адресу https://www.ergo.ee/kahjujuhtum.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!