25.03.2020, 13:57

ERGO: в трудовых спорах работник должен уметь постоять за себя и во время кризиса


Майко Калвет
руководитель отдела страхования расходов на правовую помощь
EST
ERGO: в трудовых спорах работник должен уметь постоять за себя и во время кризиса
Foto: ERGO

Кризис в связи с распространением коронавируса является источником серьезного беспокойства как для работников, так и для работодателей. Многие компании задаются вопросом, что делать, когда работа неожиданно закончилась.

Предпринимаются попытки договориться с сотрудниками, но, конечно, избежать сокращений невозможно. Каким бы ни был характер трудовых отношений, в настоящее время они должны основываться на Законе о трудовом договоре. Однако, если возникает ситуация, когда работник чувствует, что с ним обошлись несправедливо, я рекомендую тщательно разобраться в ситуации и отстаивать свои права.

Опыт кризиса десятилетней давности показывает, что именно в этот период возникает все больше трудовых споров. Хотя многие предприятия ведут себя ответственно в трудные времена, встречаются ситуации, когда работодатель решает, сокращая работника, выплатить меньшую или даже нулевую компенсацию, уменьшает заработную плату или отпускные, расторгает договор на ложных основаниях.

Примером может служить случай, когда работодатель проинформировал работника всего за два дня до увольнения. Два дня спустя работодатель расторг трудовой договор, перечислил на счет работника зарплату, отпускные и выходное пособие, но не выплатил компенсацию за более короткий срок уведомления. Работник неоднократно связывался с работодателем в письменном виде и просил выплатить компенсацию, но его требование так и не было удовлетворено.

А что бы сделали на месте работника вы? Конечно, было бы хорошо указать на ошибку работодателя и, при необходимости, найти справедливое решение с помощью юриста. К сожалению, недавнее исследование судебных издержек показывает, что каждый второй взрослый житель Эстонии был в течение последних трех лет вовлечен в правовой спор, но в большинстве случаев махнул на восстановление справедливости рукой. Да, со мной обошлись несправедливо, но я не пойду дальше, потому что юридическая помощь слишком дорогая. Кроме того, многие просто не знают, куда обратиться.

К сожалению, такое поведение понятно, поскольку работодатель, как правило, находится в более сильном положении и имеет больше ресурсов для покрытия судебных издержек. У работника таких ресурсов нет, и, если спор не находит решения в комиссии по трудовым спорам, от претензий часто отказываются или, что еще хуже, необоснованно берут вину на себя.

Однако юридическая помощь не должна быть дорогой и сложной. Если у вас есть страхование расходов на правовую помощь, не придется отказываться от защиты своих прав, поскольку такая защита покрывает не только стоимость юридической помощи, но и обеспечивает получение необходимых инструкций от юристов. Мой опыт показывает, что благодаря профессиональному совету проблемы часто можно решить, прежде чем они усугубятся.

Описанное выше дело о трудовом споре закончилось таким образом, что, не придя к соглашению с работодателем, работник ходатайствовал о возмещении по страхованию расходов на правовую помощь, и делом стал заниматься адвокат. Работодателю было предъявлено обоснованное требование, получив которое тот немедленно выплатил компенсацию. Поскольку у работника было страхование расходов на правовую помощь, юридические расходы были покрыты. Работник получил предписанную компенсацию и — главное — справедливое решение.

Этот и многие другие случаи дают понять, что вам не нужно отказываться от своих прав из-за нехватки денег или из-за недобросовестности другой стороны. Смелости действовать придает страховое покрытие юридических расходов, что помогает быть равным противником другой стороне в неожиданной ситуации. Это особенно верно в трудные времена, когда страх перед будущим становится сильнее.

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