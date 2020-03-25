ERGO: в трудовых спорах работник должен уметь постоять за себя и во время кризиса

А что бы сделали на месте работника вы? Конечно, было бы хорошо указать на ошибку работодателя и, при необходимости, найти справедливое решение с помощью юриста. К сожалению, недавнее исследование судебных издержек показывает, что каждый второй взрослый житель Эстонии был в течение последних трех лет вовлечен в правовой спор, но в большинстве случаев махнул на восстановление справедливости рукой. Да, со мной обошлись несправедливо, но я не пойду дальше, потому что юридическая помощь слишком дорогая. Кроме того, многие просто не знают, куда обратиться.

К сожалению, такое поведение понятно, поскольку работодатель, как правило, находится в более сильном положении и имеет больше ресурсов для покрытия судебных издержек. У работника таких ресурсов нет, и, если спор не находит решения в комиссии по трудовым спорам, от претензий часто отказываются или, что еще хуже, необоснованно берут вину на себя.

Однако юридическая помощь не должна быть дорогой и сложной. Если у вас есть страхование расходов на правовую помощь, не придется отказываться от защиты своих прав, поскольку такая защита покрывает не только стоимость юридической помощи, но и обеспечивает получение необходимых инструкций от юристов. Мой опыт показывает, что благодаря профессиональному совету проблемы часто можно решить, прежде чем они усугубятся.

Описанное выше дело о трудовом споре закончилось таким образом, что, не придя к соглашению с работодателем, работник ходатайствовал о возмещении по страхованию расходов на правовую помощь, и делом стал заниматься адвокат. Работодателю было предъявлено обоснованное требование, получив которое тот немедленно выплатил компенсацию. Поскольку у работника было страхование расходов на правовую помощь, юридические расходы были покрыты. Работник получил предписанную компенсацию и — главное — справедливое решение.

Этот и многие другие случаи дают понять, что вам не нужно отказываться от своих прав из-за нехватки денег или из-за недобросовестности другой стороны. Смелости действовать придает страховое покрытие юридических расходов, что помогает быть равным противником другой стороне в неожиданной ситуации. Это особенно верно в трудные времена, когда страх перед будущим становится сильнее.

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