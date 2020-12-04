ERGO дарит родителям маленьких детей бесплатное страхование жизни
В начавшийся рождественский месяц страховая компания ERGO дарит молодым семьям страхование жизни сроком на один год. Договоры могут оформить все родители детей в возрасте до двух лет.
В начавшийся рождественский месяц страховая компания ERGO дарит молодым семьям страхование жизни сроком на один год. Договоры могут оформить все родители детей в возрасте до двух лет.
Практика страховой компании показывает, что чем моложе и здоровее человек, тем чаще страхование жизни для него остается просто словами. ”В то же время именно молодой возраст, когда вы создаете семью, берете кредиты, заводите детей и ваше здоровье в целом в порядке — лучшее время, чтобы застраховать жизнь. Однако жители Эстонии поступают так не слишком часто”, — рассказал управляющий рисками в связи со страхованием жизни ERGO Марек Вийк.
Согласно опросу, проведенному Союзом страховых обществ Эстонии, страхование жизни имеют 26% жителей страны, треть из них — родители. Это означает, что застраховал жизнь лишь каждый десятый родитель. Чаще люди оформляют страхование от несчастных случаев, боясь падений или автомобильных аварий. Однако, по данным Департамента статистики Эстонии, почти в 80% случаев причиной смерти в Эстонии является серьезное заболевание, а в этом случае страхование от несчастных случаев не помогает.
”Если вас поразила внезапная болезнь или произошел несчастный случай, и ваша семья теряет опору, потрясение будет огромным. Лучше снять лишнюю ношу с семьи — особенно сейчас, когда в обществе все больше страха и неуверенности из-за пандемии. Этот год ясно показал, насколько хрупкой может быть жизнь, и заставил людей задуматься. Мы хотим обеспечить жителям Эстонии чувство защищенности, и поэтому в Рождество дарим молодым семьям страхование жизни”, — отметил Вийк.
Все родители детей в возрасте от 0 до 2 лет (включительно) могут ходатайствовать о бесплатном страховании жизни на сайте ERGO. Договор будет заключен на сумму 12 780 евро, что составляет среднюю годовую нетто-зарплату за 2019 год. Заявитель имеет возможность выбрать сумму страхования, дополнительную защиту или увеличить страховую сумму, самостоятельно уплатив дополнительный взнос. Предложение действует до конца декабря.
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