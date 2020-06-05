ePrisma приступает к использованию инновационной посылочной машины

По словам руководителя ePrisma Хельги Кумель, речь идет о пилотном проекте, в случае позитивных результатов ePrisma продолжит в сотрудничестве с Cleveron работу по созданию сети подобных посылочных машин.

”Когда заказанные в ePrisma товары поступают в посылочную машину, клиент получает SMS с указанием PIN-кода, необходимого для получения покупки. Клиентам наверняка придется по душе то, что даже свежую рыбу, фрукты или мороженое можно получить в любое удобное время — круглосуточно и бесконтактно”, — пояснила Кумель.

Чтобы воспользоваться услугой, следует выбрать в Lasnamäe Prisma услугу ”Закажи и забери”. Все заказы, не включающие алкогольные напитки, табачные изделия или крупногабаритные товары, клиент получает в посылочной машине, которая находится за Lasnamäe Prisma.

Если заказ включает алкогольную или табачную продукцию, или крупногабаритные товары, то его можно получить в пункте выдачи drive-in Lasnamäe Prisma.

Стоимость услуги заказа товаров как в посылочную машину, так и в пункт выдачи drive-in Lasnamäe Prisma составляет 2 евро.

По-прежнему можно заказать в ePrisma товары долгого хранения с доставкой более чем в 120 почтоматов DPD по всей Эстонии. Кроме этого, в Таллинне, Харьюмаа, Тарту, Южной Эстонии и на Сааремаа ePrisma предлагает услугу курьерской доставки.

Заказанные в ePrisma товары можно получить и в пунктах выдачи drive-in таллиннских магазинов Lasnamäe, Mustamäe, Rocca al Mare и Vanalinna Prisma, в тартуском Sõbra Prisma и в отделе информации Narva Prisma.

ePrisma — это интернет-магазин с самым широким ассортиментом в Эстонии и неизменно выгодными ценами на продуктовые товары.

Дополнительную информацию об услугах ePrisma можно получить здесь: https://www.prismamarket.ee/news/eprisma-korduma-kippuvad-kusimused.

Сеть розничной торговли Prisma ведет в Эстонии деятельность с 2000 года, ePrisma — с 2015 года.