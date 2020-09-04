ePrisma начала предлагать в Нарве услугу доставки с курьером

В конце мая Prisma запустила в Нарве услугу ”Закажи и забери”, воспользовавшись которой, клиенты могут самостоятельно забрать заказанные в интернет-магазине Prisma товары в отделе информации Narva Prisma.

По словам заведующей Narva Prisma Ирины Ушаковой, теперь можно заказать доставку товаров на дом с курьером в три региона — как в пределах Нарвы, так и в районы, расположенные за границей города. Первый регион образует сам город Нарва, ко второму и третьему относятся близлежащие волости.

”Курьер доставляет заказанный товар на дом, как правило, на следующий день. Это безопасный и удобный способ покупки для жителей Нарвы и за его пределами”, — сказала Ушакова.

Делать заказы в ePrisma можно круглосуточно, заказы доставляются ежедневно в шесть периодов с двухчасовым интервалом (с 10:00 до 22:00).

Стоимость курьерской услуги доставки зависит от региона. Если в первом регионе, то есть в городе Нарва, доставка стоит 4 евро 50 центов, то при заказе товаров за город (во второй и третий регион) стоимость курьерской услуги составит 6 евро 90 центов.

Курьерские услуги ePrisma в Нарве оказывает USS Grupp.

”Мы рады расширить имеющийся портфель услуг и поддержать деятельность Prisma быстрой доставкой — сначала в Нарве, а в будущем и в других городах”, — сказал Мартин Кирк, директор по продажам USS Security AS.