Эпидемия африканской чумы свиней в Китае повышает цены на мясо в Эстонии

Бушующая в Китае африканская свиная чума за год сократила поголовье свиней почти вдвое, что оказало влияние и на эстонский рынок — закупочные цены на свиное мясо заметно повысились, сообщает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".
"Мы говорим об увеличении цены закупки на 40%, а если речь идет о сырье для колбас, то цены выросли на 50% по сравнению с началом года", — рассказала председатель правления HKScan Estonia Анне Мере.
"Европейские страны, прежде всего Германия, Испания, а также Финляндия, Дания и другие, начали массовый экспорт свинины в Китай, всё это создает дефицит в европейских странах и, соответственно, влияет на цены европейской свинины", — объяснил исполнительный директор фирмы Atria Eesti AS Олле Хорм.
По прогнозам Минсельхоза Китайской Народной Республики, страна вернет производство свинины к нормальному уровню уже в 2020 году, но как скоро это отразится на ценах на свинину в Европе предсказать сложно.
Согласно данным Департамента статистики, в сентябре закупочная цена тонны свинины составляла 1 евро 77 центов за килограмм, что на 13,4% больше, чем год назад.
Стало известно, кто увел в лес мальчика из машины под Омском
Слова отца об убийстве его сына в детсаду в Нарьян-Маре
«Он звонит, умоляет, чтобы его взяли обратно в Россию»
Блестящая идея: оставь ершик под крышкой унитаза на 5–10 минут