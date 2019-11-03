Эпидемия африканской чумы свиней в Китае повышает цены на мясо в Эстонии

"Мы говорим об увеличении цены закупки на 40%, а если речь идет о сырье для колбас, то цены выросли на 50% по сравнению с началом года", — рассказала председатель правления HKScan Estonia Анне Мере.

"Европейские страны, прежде всего Германия, Испания, а также Финляндия, Дания и другие, начали массовый экспорт свинины в Китай, всё это создает дефицит в европейских странах и, соответственно, влияет на цены европейской свинины", — объяснил исполнительный директор фирмы Atria Eesti AS Олле Хорм.

По прогнозам Минсельхоза Китайской Народной Республики, страна вернет производство свинины к нормальному уровню уже в 2020 году, но как скоро это отразится на ценах на свинину в Европе предсказать сложно.