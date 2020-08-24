Энергетическое предприятие Alexela вывело на рынок кредитную карту

"Говоря о домашней кредитной карте Alexela, мы имеем дело с совершенно новым решением для частных клиентов", — заявил директор бизнес-развития электронных каналов AS Alexela Индрек Синивеэ посредством пресс-релиза. "Домашняя кредитная карта — это продукт три-в-одном, который объединяет в себе скидки карты постоянного клиента, возможность получения кредита и платежное решение. Ранее Alexela не предлагала частным лицам кредитные карты, мы увидели в этом удобный продукт, который мы можем предлагать нашим нынешним и будущим клиентам", — добавил Синивеэ.

Домашняя кредитная карта Alexela предназначена для всех, у кого есть необходимость в крупных расходах в ближайшем будущем, например, для приобретения товаров длительного пользования или если у вас возникли неожиданные расходы, которые невозможно отложить на будущее. Также эта карта позволяет бронировать авиабилеты, оплачивать бронировки отелей и автомобилей, а также интернет-покупки. Довольно скоро ценность этой карты пополнит возможность оплачивать в Alexela счета за газ и электричество. При заправке в Alexela домашняя кредитная карта также даст скидку на топливо и скидку на кофе и горячие блюда в магазине на заправке.

Alexela предлагает домашнюю кредитную карту в сотрудничестве с крупнейшим отечественным финансовым концерном LHV, ее можно использовать как по всей Эстонии, так и во всем мире. Для ходатайства о получении карты не нужно идти в банковскую контору, это можно сделать за считанные минуты на сайте Alexela.

"Домашняя кредитная карта Alexela — это самая удобная кредитная карта с возможностями возвратных платежей в Эстонии: клиент может сам решать, выплачивает ли он в следующем месяце без процентов весь использованный лимит, возвращает его определенными ежемесячными частичными платежами или выбранными им суммами. Мы верим, что такое гибкое решение будет представлять ценность для клиентов Alexela", — сказал директор финансирования частных лиц LHV Катлин Ватсел.