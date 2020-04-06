Энергетические компании: неожиданная остановка работы Balticconnector приведет к многомиллионным потерям

В своем совместном обращении энергетические компании отмечают, что не могут согласиться с планом AS Conexus Baltic Grid о прекращении эксплуатации на весь май пролегающего между Эстонией и Финляндией трубопровода Balticconnector, тем более что предупреждение было представлено в столь короткий срок и в настолько критическое время. Остановка запланирована в связи с неожиданными планами компании по реконструкции участка трубопровода Виреши-Таллинн.

”Мы добросовестно пытались договориться с Conexus относительно выбора для этих работ лучшего момента, однако наши попытки оказались безуспешными. Поэтому мы призываем системных операторов и правительство Латвии найти решение, чтобы отложить запланированные работы на один год, — сказал Калев Рейльян, член правления Elenger OY, одной из подписавших обращение компаний. — В противном случае энергетические предприятия будут вынуждены подать иск о возмещении убытков в связи с дополнительными расходами на сумму более миллиона евро”.

”Представленное всего за один месяц предварительное уведомление не позволяет участникам рынка найти альтернативные источники поставок по разумным ценам. Как правило, договоры купли-продажи газа заключают на год, и участники рынка учитывали это при составлении планов, — пояснил от имени подписавшихся Калев Рейльян. — Кроме того, правительства, компании и потребители всех стран оказались в крайне сложной ситуации из-за кризиса в связи с коронавирусом, и дополнительные расходы лишь усугубят имеющиеся проблемы”.

По словам представителей энергетических компаний, запланированные работы по реконструкции не были одобрены системными операторами Финляндии, Литвы и Эстонии, что заставляет сомневаться в будущей надежности Balticconnector. ”Это ставит под удар сотрудничество между странами, надежность соединения как такового и энергетическую безопасность целых регионов”, — отметил представитель энергетической компании.

”Эстонский системный оператор Elering сообщил о попытках сохранить работу соединения в небольшом объеме, однако с учетом неизвестной результативности таких мер и того, что до остановки работы Balticconnector осталось меньше месяца, в настоящий моменты мы не можем принимать в расчет подобную перспективу”, — добавил Рейльян, заверив, что клиенты предприятия без газа не останутся, а требование по возмещению дополнительных расходов будет представлено системным операторам.