06.04.2020, 14:10

Энергетические компании: неожиданная остановка работы Balticconnector приведет к многомиллионным потерям

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Энергетические компании: неожиданная остановка работы Balticconnector приведет к многомиллионным потерям
BalticconnectorFoto: Rauno Volmar

Энергетические компании Эстонии и Финляндии обратились к правительству Латвии и государственным системным операторам с совместным призывом отложить на один год запланированное на целый месяц практически полное отключение газопровода Balticconnector. В противном случае такая остановка приведет к убыткам для бизнеса в несколько миллионов евро, а также поставит под угрозу будущую надежность Balticconnector, уверены они.

В своем совместном обращении энергетические компании отмечают, что не могут согласиться с планом AS Conexus Baltic Grid о прекращении эксплуатации на весь май пролегающего между Эстонией и Финляндией трубопровода Balticconnector, тем более что предупреждение было представлено в столь короткий срок и в настолько критическое время. Остановка запланирована в связи с неожиданными планами компании по реконструкции участка трубопровода Виреши-Таллинн.

”Мы добросовестно пытались договориться с Conexus относительно выбора для этих работ лучшего момента, однако наши попытки оказались безуспешными. Поэтому мы призываем системных операторов и правительство Латвии найти решение, чтобы отложить запланированные работы на один год, — сказал Калев Рейльян, член правления Elenger OY, одной из подписавших обращение компаний. — В противном случае энергетические предприятия будут вынуждены подать иск о возмещении убытков в связи с дополнительными расходами на сумму более миллиона евро”.

”Представленное всего за один месяц предварительное уведомление не позволяет участникам рынка найти альтернативные источники поставок по разумным ценам. Как правило, договоры купли-продажи газа заключают на год, и участники рынка учитывали это при составлении планов, — пояснил от имени подписавшихся Калев Рейльян. — Кроме того, правительства, компании и потребители всех стран оказались в крайне сложной ситуации из-за кризиса в связи с коронавирусом, и дополнительные расходы лишь усугубят имеющиеся проблемы”.

По словам представителей энергетических компаний, запланированные работы по реконструкции не были одобрены системными операторами Финляндии, Литвы и Эстонии, что заставляет сомневаться в будущей надежности Balticconnector. ”Это ставит под удар сотрудничество между странами, надежность соединения как такового и энергетическую безопасность целых регионов”, — отметил представитель энергетической компании.

”Эстонский системный оператор Elering сообщил о попытках сохранить работу соединения в небольшом объеме, однако с учетом неизвестной результативности таких мер и того, что до остановки работы Balticconnector осталось меньше месяца, в настоящий моменты мы не можем принимать в расчет подобную перспективу”, — добавил Рейльян, заверив, что клиенты предприятия без газа не останутся, а требование по возмещению дополнительных расходов будет представлено системным операторам.

В конце марта AS Conexus Baltic Grid выпустила уведомление для энергетических компаний, в котором сообщается о намерении начать реконструкцию газопровода Виреши-Таллинн, что остановит функционирование Balticconnector на весь май. Несмотря на просьбу энергетических компаний отложить работы, соглашения, которое удовлетворило бы все стороны, достичь не удалось. В результате, чтобы найти решение, 3 апреля 2020 года компании представили совместное обращение к правительству Латвии, а также к системным операторам Эстонии, Латвии, Литвы и Финляндии.

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