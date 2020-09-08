Enefit Green приобрела свой первый проект по развитию ветропарка в Финляндии

Сделка была основана на предыдущем предварительном соглашении о приобретении проекта развития Толпанваара, заключенном между Enefit Green и Metsähallitus в 2018 году, при условии выполнения условий, связанных с тематическим планированием проекта.

По словам руководителя Enefit Green Ааво Кярмаса, предприятие находится в постоянном поиске возможностей для расширения портфеля возобновляемой энергии на своих домашних рынках, включая Финляндию. ”Толпанваара — это развитый проект, расположенный в хорошем месте. Расширение на рынок Финляндии поддерживается хорошим инвестиционным климатом и стабильной рыночной ситуацией в этой стране”, — прокомментировал Кярмас.

По словам Кярмаса, следующим шагом будет объявление необходимых для строительства ветряной электростанции тендеров, после чего можно будет начинать процесс строительства. ”Помимо прочего, в рамках проекта Толпанваара мы открыты для сотрудничества с партнерами и крупными потребителями электроэнергии, которые заинтересованы в заключении долгосрочных договоров о покупке возобновляемой электроэнергии”, — подтвердил Кярмас.

”Мы рады, что сильная международная компания по производству возобновляемой энергии Enefit Green выходит на энергетический рынок Финляндии. Кроме того, мы рады, что еще один разрабатываемый нами проект парка ветрогенераторов приносит свои плоды”, — сказал руководитель отдела развития недвижимости Metsähallitus Туомас Халленберг.

Строящийся парк ветрогенераторов будет расположен на территории между принадлежащими Metsähallitus лесами с хорошими ветряными условиями, которая расположена относительно недалеко. На территории ветропарка можно установить до 22 ветрогенераторов, а его общая мощность будет достигать 100 мегаватт. Собственником проекта ветропарка будет финское дочернее предприятие Enefit Green, компания Tolpanvaara Wind Farm Oy.

Увеличение объемов производства возобновляемой энергии способствует достижению стратегической цели концерна Eesti Energia по производству в 2024 году 43 процентов электроэнергии и тепла из возобновляемых источников.