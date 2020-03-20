20.03.2020, 09:50

Enefit Green изучает возможность строительства парка ветрогенераторов в Пярнумаа


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Malta keskkonnaminister Iru prügipõletuselektrijaamas
Malta keskkonnaminister Iru prügipõletuselektrijaamasFoto: Karin Kaljuläte

Входящее в концерн Eesti Energia предприятие возобновляемой энергетики Enefit Green представило городу Пярну заявку на инициирование спецпланировки, чтобы приступить к оценке экологического воздействия и выяснить, подходит ли находящаяся примерно в 20 километрах от города Пярну болотистая территория для строительства парка ветрогенераторов.

По словам председателя правления Enefit Green Ааво Кярмаса, речь идет уже о третьей за последний год заявке Enefit Green на проект строительства парка ветрогенераторов: ”Кроме поданной городу Пярну заявки на спецпланировку, поданы заявки на строительство парков ветрогенераторов в волости Ляэне-Нигула, в Ляэнемаа, и в волости Саарде, в Пярнумаа. Если хотя бы часть из этих проектов парков ветрогенераторов реализуется, это станет очень важным прорывом и сменой ориентации в направлении производства в Эстонии зеленой энергии”.

Пока, по словам Кярмаса, строительство в Эстонии парков ветрогенераторов было делом непростым. ”Несмотря на то, что климатическая политика предусматривает более чистое производство энергии, последние крупные парки ветрогенераторов были здесь построены более семи лет назад. Если мы как государство хотим достичь будущих целей по возобновляемой энергетике, строительство новых парков ветрогенераторов неизбежно”, — добавил он.

По первоначальным планам парк ветрогенераторов будет построен в бывшей волости Пайкузе, в окрестностях Пылендмаа, на расстоянии не менее километра от ближайшего жилого дома. ”Мы отдаем себе отчет, что для строительства парка ветрогенераторов необходима поддержка населения, и мы открыты для того, чтобы постоянно делиться информацией о проекте и отвечать на все вопросы. В ходе планирования строительства мы тесно сотрудничаем с местным самоуправлением и уже встретились с местной общественностью, — отметил Кярмас. — Пока прием вселяет надежду. Кроме того, хорошо, что люди понимают положительное влияние парка ветрогенераторов на местную экономику и рынок труда”.

Если город Пярну одобрит заявку на спецпланировку, то следующим шагом будет инициирована оценка экологического воздействия, в ходе которой будет изучаться, есть ли в регионе охраняемые виды, повлияет ли парк ветрогенераторов и его инфраструктура на природу и среду обитания. Исследования продлятся в общей сложности около трех лет, и за это время местные жители смогут неоднократно высказаться и выразить свое мнение. По результатам исследований станет ясно, возможно ли и при каких условиях строительство парка ветрогенераторов в этом регионе.

Eesti Energia поставила перед собой стратегическую задачу сократить производство электроэнергии по технологии прямого сжигания горючего сланца и повысить в своем производственном портфеле долю более чистой и экологичной возобновляемой энергии. Планируется, что к 2023 году выработка электроэнергии за счет возобновляемых и альтернативных источников достигнет 45 процентов объема производственного портфеля. Это совпадает и с целями Эстонского государства по сокращению выбросов углекислого газа от производства энергии.

Enefit Green — входящее в концерн Eesti Energia предприятие по выработке возобновляемой энергии, которому сейчас принадлежат 20 парков ветрогенераторов в Эстонии и Литве, четыре станции совместного производства в Иру, Пайде, Валке и Броценах, одна гидроэлектростанция в Кейла-Йоа, 36 солнечных электростанций в Эстонии и Польше и пеллетный завод в Латвии. Предприятие является одним из крупнейших в регионе производителей возобновляемой энергии и самым крупным производителем ветровой энергии.

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