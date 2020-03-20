Enefit Green изучает возможность строительства парка ветрогенераторов в Пярнумаа

По первоначальным планам парк ветрогенераторов будет построен в бывшей волости Пайкузе, в окрестностях Пылендмаа, на расстоянии не менее километра от ближайшего жилого дома. ”Мы отдаем себе отчет, что для строительства парка ветрогенераторов необходима поддержка населения, и мы открыты для того, чтобы постоянно делиться информацией о проекте и отвечать на все вопросы. В ходе планирования строительства мы тесно сотрудничаем с местным самоуправлением и уже встретились с местной общественностью, — отметил Кярмас. — Пока прием вселяет надежду. Кроме того, хорошо, что люди понимают положительное влияние парка ветрогенераторов на местную экономику и рынок труда”.

Если город Пярну одобрит заявку на спецпланировку, то следующим шагом будет инициирована оценка экологического воздействия, в ходе которой будет изучаться, есть ли в регионе охраняемые виды, повлияет ли парк ветрогенераторов и его инфраструктура на природу и среду обитания. Исследования продлятся в общей сложности около трех лет, и за это время местные жители смогут неоднократно высказаться и выразить свое мнение. По результатам исследований станет ясно, возможно ли и при каких условиях строительство парка ветрогенераторов в этом регионе.

Eesti Energia поставила перед собой стратегическую задачу сократить производство электроэнергии по технологии прямого сжигания горючего сланца и повысить в своем производственном портфеле долю более чистой и экологичной возобновляемой энергии. Планируется, что к 2023 году выработка электроэнергии за счет возобновляемых и альтернативных источников достигнет 45 процентов объема производственного портфеля. Это совпадает и с целями Эстонского государства по сокращению выбросов углекислого газа от производства энергии.

Enefit Green — входящее в концерн Eesti Energia предприятие по выработке возобновляемой энергии, которому сейчас принадлежат 20 парков ветрогенераторов в Эстонии и Литве, четыре станции совместного производства в Иру, Пайде, Валке и Броценах, одна гидроэлектростанция в Кейла-Йоа, 36 солнечных электростанций в Эстонии и Польше и пеллетный завод в Латвии. Предприятие является одним из крупнейших в регионе производителей возобновляемой энергии и самым крупным производителем ветровой энергии.