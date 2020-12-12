12.12.2020, 18:15

Enefit Green: годовой объем производства компании движется рекордным курсом


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Enefit Green: годовой объем производства компании движется рекордным курсом
Foto: Enefit Green

Предприятие возобновляемой энергии концерна Eesti Energia, компания Enefit Green, произвела в ноябре 126 гигаватт-часов электроэнергии, что на 15% больше, чем за тот же период прошлого года. В общей сложности за первые 11 месяцев этого года компания произвела 1,2 тераватт-часа возобновляемой электроэнергии, что сопоставимо с общим объемом производства за 2019 год.

По словам председателя правления Enefit Green Ааво Кярмаса, производство электроэнергии из возобновляемых источников в этом году увеличивалось из месяца в месяц по сравнению с прошлым годом. ”Ветровые условия были лучше, но и надежность наших производственных единиц также оставалась высокой. Благодаря этой синергии уже к концу ноября мы достигли объемов производства, сравнимых с объемами за весь прошлый год”, — прокомментировал Кярмас и подтвердил, что годовой объем производства бьет рекорды.

Произведенные в ноябре 126 гигаватт-часов включают в себя объемы, произведенные ветропарками в Эстонии и Литве, солнечными электростанциями в Эстонии и Польше, а также станциями совместного производства в Иру, Пайде, Валка и Броценах, гидроэлектростанцией Кейла-Йоа и решением возобновляемой энергии на острове Рухну. Электроэнергии из возобновляемых источников, произведенной в ноябре, хватило бы для покрытия потребностей в электроэнергии около 42 000 средних домохозяйств в течение года.

В целом в этом году в Эстонии будет установлен рекорд производства ветряной электроэнергии. На поддержку производства ветряной энергии в Эстонии выплачивается субсидия на возобновляемую энергию до 600 гигаватт-часов, то есть максимум 32,2 миллиона евро. Этот предел достигнут, то есть за произведенные в декабре объемы производители получат только рыночную цену. От этого выиграют потребители, которые получат больше возобновляемой энергии за сумму выплаченной субсидии. Соответствующий лимит в последний раз превышался в 2015 году, но тогда это произошло только в последнюю неделю года.

Помимо возобновляемой электроэнергии, Enefit Green также произвела в ноябре 56 гигаватт-часов тепла, что в три раза больше, чем месяцем ранее в октябре. Причина — более холодная погода и начало активного отопительного периода.

Увеличение объемов производства возобновляемой энергии способствует достижению стратегической цели концерна Eesti Energia по производству в 2024 году 43 процентов электроэнергии и тепла из возобновляемых источников.

Enefit Green — входящее в концерн Eesti Energia предприятие, которому на четырех рынках — в Эстонии, Латвии, Литве и Польше в общей сложности принадлежит 20 ветропарков, 4 станции совместного производства, 36 солнечных электростанции, завод по производству пеллет и гидроэлектростанция.

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