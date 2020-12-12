Enefit Green: годовой объем производства компании движется рекордным курсом

По словам председателя правления Enefit Green Ааво Кярмаса, производство электроэнергии из возобновляемых источников в этом году увеличивалось из месяца в месяц по сравнению с прошлым годом. ”Ветровые условия были лучше, но и надежность наших производственных единиц также оставалась высокой. Благодаря этой синергии уже к концу ноября мы достигли объемов производства, сравнимых с объемами за весь прошлый год”, — прокомментировал Кярмас и подтвердил, что годовой объем производства бьет рекорды.

Произведенные в ноябре 126 гигаватт-часов включают в себя объемы, произведенные ветропарками в Эстонии и Литве, солнечными электростанциями в Эстонии и Польше, а также станциями совместного производства в Иру, Пайде, Валка и Броценах, гидроэлектростанцией Кейла-Йоа и решением возобновляемой энергии на острове Рухну. Электроэнергии из возобновляемых источников, произведенной в ноябре, хватило бы для покрытия потребностей в электроэнергии около 42 000 средних домохозяйств в течение года.

В целом в этом году в Эстонии будет установлен рекорд производства ветряной электроэнергии. На поддержку производства ветряной энергии в Эстонии выплачивается субсидия на возобновляемую энергию до 600 гигаватт-часов, то есть максимум 32,2 миллиона евро. Этот предел достигнут, то есть за произведенные в декабре объемы производители получат только рыночную цену. От этого выиграют потребители, которые получат больше возобновляемой энергии за сумму выплаченной субсидии. Соответствующий лимит в последний раз превышался в 2015 году, но тогда это произошло только в последнюю неделю года.

Помимо возобновляемой электроэнергии, Enefit Green также произвела в ноябре 56 гигаватт-часов тепла, что в три раза больше, чем месяцем ранее в октябре. Причина — более холодная погода и начало активного отопительного периода.

Увеличение объемов производства возобновляемой энергии способствует достижению стратегической цели концерна Eesti Energia по производству в 2024 году 43 процентов электроэнергии и тепла из возобновляемых источников.