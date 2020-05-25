25.05.2020, 12:01

Эмоциональный конфликт вокруг санации T1: возможно ли спасти многострадальный торговый центр?

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Анн-Марии Нерги
EST
T1 kaubanduskeskuse sulgemist osalistel plaanis pole.
T1 kaubanduskeskuse sulgemist osalistel plaanis pole.Foto: Ilmar Saabas

К завтрашнему вечеру 70 кредиторов торгового центра T1 должны выбрать: поддержать представленный владельцами центра план санации (по которому долги будут возвращены всем, но максимально в объеме 40% в течение десяти лет) или практически вслепую довериться потенциальному новому владельцу, который обещает вернуть долги большинству кредиторов в течении полугода, пишет Eesti Päevaleht.

Конфликт между владельцем центра, дочерней фирмой Pro Kapital Grupp AS Tallinna Moekombinaat (TMK), и Lintgen серьезный. TMK обвиняет кредитора в том, что он злонамеренно хочет довести центр до банкротства, чтобы быстро вернуть свои деньги. По словам главы центра Аллана Реммелькоора и адвоката Анники Яансон, это оставило бы остальных кредиторов без денег. Lintgen через присяжного адвоката Тоомаса Вахера парирует, что гарантирует долги ”большинству” и ”до определенного порога”. Фирмы, связанные с владельцем торгового центра, конечно же, ничего не получат, при том, что Pro Kapital вложила у строительство центра 30 млн евро.

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Из годового отчета Pro Kapital видно, что первый и последний платеж Lintgen был произведен в сентябре прошлого года. По данным издания, речь идет о чуть более 600 000 евро, но к настоящему моменту долг вместе с процентами вырос уже до 75 млн евро. Несмотря на то, что кредит был выдан на пять лет и срок его погашения истекает в 2021 году, переговоры начались уже после поступления первого платежа, поскольку уже тогда было ясно, что доходность центра не позволяет выполнить условия договора.

Если сравнить прогнозы, сделанные во время взятия кредита, с суровой реальностью, то можно увидеть, что действительный доход центра на 82% меньше, чем ожидалось. Чтобы удержать арендаторов, центру пришлось снизить и арендную плату с 11 евро до 6 евро. К тому же, покупатели оставляют в торговом центре T1 в два раза меньше денег, чем в соседнем Ülemiste. При этом в маркетинг T1 вложил более миллиона евро, а расходы на строительство оказались на 13 млн евро больше запланированного изначально.

Несмотря на то, что Pro Kapital в качестве одной из причин называет объявление в стране чрезвычайного положения, на самом деле проблемы начались раньше. В конце года три связанные с проектированием фирмы через суд потребовали у T1 возврата долга. Через какое-то время они отозвали свое требование. Это позволяет предположить, что были заключены определенные компромиссы и выплачена какая-то сумма.

В конце января в почтовые ящики как владельца центра, так и кредитора поступило гневное письмо от строительной фирмы Merko, занимавшейся возведением центра. По данным издания, речь идет о долге в три миллиона евро. Посыл представителей Merko был конкретен: если в течение месяца ситуация не разрешится, они востребует долг через суд или подадут заявление о признании центра банкротом. До этого дело не дошло, но каким образом была решена тогда эта ситуация, ни одна из сторон говорить журналистам не пожелала. Скорее всего, долг по-прежнему существует, поскольку ответ Merko звучал следующим образом: ”Принимая во внимания незавершенность самого процесса и переговоров, мы не желаем комментировать обстоятельства, связанные с задолженностью AS Tallinna Moekombinaat”.

В это же время TMK вела ”конструктивные переговоры” с Lintgen. В феврале 2019 года вышел экономический отчет Pro Kapital, по которому расходы на интрессы Pro Kapital выросли до 9,5 млн евро.

А вскоре для кредиторов последовала последняя капля: вечером 3 апреля представители Lintgen узнали из прессы, что суд инициировал санацию TMK. По словам адвокат Вахера, переговоры шли и казались успешными, как вдруг они узнают, что в это же время TMK тайно составляла план санации.

"Lintgen не знает, когда все изменилось, ведь Pro Kapital в ходе переговоров не сообщала о своих планах. О плане пустить деньги кредиторов в трубу впервые стало известно после обнародования плана санации поздним вечером 7 мая. Выводы каждый может сделать сам”, — говорит Вахер и добавляет, что желание Lintgen было решить проблему ликвидности путем договоренности и без банкротства.

Сам Реммелькоор на это говорит только, что обсудить с кредиторов план не удалось. Закрывать центр не хочет ни он, ни кредитор.

Представляющая центр присяжный адвокат Анника Яансон называет поведение кредитора агрессией в отношении ходатайствующего о санации предприятия . Она отмечает, что кредитор преследует только свои цели и данные остальным кредиторам обещания слишком призрачны. По ее словам, у них нет никакого плана по исправлению ситуации новым владельцем. Адвокат говорит, что T1 пытался вести переговоры, но ”чем дальше, тем неразумнее становились условия”.

”Для утверждения плана санации предприятию по сути нужно пройти два этапа. Во-первых, план санации должен получить одобрение кредиторов, после чего его утверждает суд. План провозглашается подтвержденным кредиторами, если этими требованиями представлены также 2/3 долга. Поскольку требование Lintgen превышает 1/3 долга, то они могут вне зависимости от разумности санации заблокировать принятие плана. Для таких случаев законом предусмотрено, что если за план санации проголосовало достаточное количество кредиторов, то есть как минимум 50% (вне зависимости от суммы требования), то для принятия решения суд может назначить экспертов. Эксперты оценивают реалистичность плана, его выгоду для кредиторов в сравнении с банкротством и вероятность преодоления фирмой трудностей в случае запуска плана. Если как минимум один из экспертов одобрит план, одобрить его сможет и суд. Поэтому одно только несогласие Lintgen с планом на самом деле не является для T1 чем-то исключительным и окончательным. Это никоим образом не препятствует санации”, — поясняет Яансон.

Как писал ранее RusERR, по утверждению Lintgen, финансировавшей строительство центра в 2018 году, проблемы предприятия связаны с его владельцем, который не смог обеспечить прогнозные финансовые показатели несмотря на то, что центр был открыт в период экономического роста. При этом инвестор считает, что в случае смены владельца у T1 Mall of Tallinn есть хорошие перспективы. "Несмотря на известные проблемы T1, мы по-прежнему считаем, что в случае хорошего владельца у T1 есть возможность стать успешным центром", - говорится в распространенном 18 мая заявлении Lintgen.

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