Эмоциональный конфликт вокруг санации T1: возможно ли спасти многострадальный торговый центр?

Конфликт между владельцем центра, дочерней фирмой Pro Kapital Grupp AS Tallinna Moekombinaat (TMK), и Lintgen серьезный. TMK обвиняет кредитора в том, что он злонамеренно хочет довести центр до банкротства, чтобы быстро вернуть свои деньги. По словам главы центра Аллана Реммелькоора и адвоката Анники Яансон, это оставило бы остальных кредиторов без денег. Lintgen через присяжного адвоката Тоомаса Вахера парирует, что гарантирует долги ”большинству” и ”до определенного порога”. Фирмы, связанные с владельцем торгового центра, конечно же, ничего не получат, при том, что Pro Kapital вложила у строительство центра 30 млн евро.

Из годового отчета Pro Kapital видно, что первый и последний платеж Lintgen был произведен в сентябре прошлого года. По данным издания, речь идет о чуть более 600 000 евро, но к настоящему моменту долг вместе с процентами вырос уже до 75 млн евро. Несмотря на то, что кредит был выдан на пять лет и срок его погашения истекает в 2021 году, переговоры начались уже после поступления первого платежа, поскольку уже тогда было ясно, что доходность центра не позволяет выполнить условия договора.

Если сравнить прогнозы, сделанные во время взятия кредита, с суровой реальностью, то можно увидеть, что действительный доход центра на 82% меньше, чем ожидалось. Чтобы удержать арендаторов, центру пришлось снизить и арендную плату с 11 евро до 6 евро. К тому же, покупатели оставляют в торговом центре T1 в два раза меньше денег, чем в соседнем Ülemiste. При этом в маркетинг T1 вложил более миллиона евро, а расходы на строительство оказались на 13 млн евро больше запланированного изначально.

Несмотря на то, что Pro Kapital в качестве одной из причин называет объявление в стране чрезвычайного положения, на самом деле проблемы начались раньше. В конце года три связанные с проектированием фирмы через суд потребовали у T1 возврата долга. Через какое-то время они отозвали свое требование. Это позволяет предположить, что были заключены определенные компромиссы и выплачена какая-то сумма.