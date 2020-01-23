Elron объявил тендер на закупку новых дополнительных поездов. В них будет больше сидячих мест и съемные сиденья

В соответствии с решением правительства дополнить парк поездов Elron, сегодня предприятие объявило о закупке шести двухсистемных электровозов.

”Поскольку количество железнодорожных пассажиров в Эстонии растет с каждым месяцем, а популярные маршруты перегружены, то и мы, и пассажиры ждем поставки на маршруты новых поездов. К сожалению, нам все еще нужно запастись терпением, так как новые поезда будут курсировать на отрезке электрифицированной железнодорожной линии Таллинн-Тарту, строительство которой завершится в декабре 2024 года”, — пояснила председатель правления Elron Мерике Сакс.

Она добавила, что в новых поездах будет больше сидячих мест, и что предприятие хочет, чтобы сиденья были съемными, поскольку это даст возможность гибко реагировать на ожидания пассажиров.

”В летние месяцы мы хотим за счет съемных сидений обеспечить больше места для велосипедов, а в осенне-зимний период предоставить возможность сидеть большему количеству пассажиров”, — сказала Сакс и уточнила, что в тендере также учтено пожелание пассажиров установить в поездах более удобные и мягкие сиденья и обеспечить продажу закусок и напитков.

”С технической точки зрения важно отметить, что мы намерены закупить двухсистемные электровозы, способные ездить как в зоне старой контактной сети, так и на новых электрифицированных железнодорожных участках”, — подчеркнула Сакс.